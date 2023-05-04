當被問及最新聲明是否表明官員們準備6月份暫停加息時，鮑威爾稱，「這是一個有意義的調整，我們不再需要說預計將進一步加息。將來我們的政策行動將取決於經濟數據的表現，會在逐次會議上做出，等到6月份會議時我們還會談到這個問題」。

鮑威爾稱，關於利率是否高到足以讓通脹率回到2%目標，聯儲局將根據未來的經濟數據做「持續性評估」。他後來補充稱，聯儲局官員對通脹的展望不支持下調利率。

鮑威爾表示，銀行業狀況自3月初以來已「大體改善」，但在過去一年信貸緊縮之後，該行業的壓力似乎「導致家庭和企業的信貸條件收緊」。「反過來，這些收緊的信貸狀況可能會打壓經濟活動，招聘和通脹」，「這些影響的程度仍然不確定」。

鮑威爾稱，美國可能會經歷衰退，他希望程度是溫和的。但他個人認為躲過衰退比發生衰退的可能性更大。其指出，薪資成長一直在放緩，職位空缺下降但失業率並未隨之上升。

就美國債務上限問題，鮑威爾表示，如果政府債務上限未能提高，那將是史無前例的，會給經濟帶來高度不確定性和負面影響。

鮑威爾表示，「我們將陷入以前從沒遇到的境地，其對美國經濟的影響可能不利，而且有很多不確定性，沒有人會認為聯儲局可以保護經濟免受債務違約的潛在短期和長期影響」。

聯儲局周三宣布加息25基點。鮑威爾表示，官員們討論了債務上限風險，但沒有影響利率決定。

鮑威爾表示， 聯儲局沒有參與華府的債務上限談判。他說，「我們不給任何建議，我們只是提醒這個問題非常重要」。

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