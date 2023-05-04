美債息下跌，美2年期10年期債息倒掛收窄，美3個月10年期債息則曾擴闊至紀錄最闊。美股連跌3日，創一周低，道指創一周最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌270點，跌幅0.81%，報33414點。標普500指數收跌28點，跌幅0.7%，報4090點。納斯達克綜合指數收跌55點，或0.46%，報12025點。

Amgen跌2.82%，報229.31美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低43點，而Intel升2.96%，報30.65元，貢獻道指5點。

科技股方面，蘋果收市報167.45元，跌0.64%，谷歌母公司Alphabet收市報105.41元，升0.08%，亞馬遜收市報103.65元，升0.01%，Facebook收市報237.03元，跌0.92%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.32%，報462點。德國DAX指數收漲0.57%，報15815點；法國CAC 40指數漲0.28%，報7403點；英國富時100指數收漲0.2%，報7788點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.25%，報6291點。

美國2年期債息曾跌最多4.05%，是5月2日後最大跌幅。低見3.8007%，是4月6日後最低。收市報3.8048%，是4月5日後收市新低。債息連跌2日，累計跌0.3359厘，對上一次連跌2日是4月25日。

美國10年期債息曾跌最多2.58%，是5月2日後最大跌幅。低見3.3356%，是4月7日後最低。收市報3.3356%，是4月6日後收市新低。連跌2日，累計跌0.2326厘，對上一次連跌2日是4月25日。

美2年期10年期債息倒掛收窄，曾收窄至46.774基點，是4月6日後最窄。收市報47.13基點，是3月27日後收市最窄。連續3日收窄，累計收窄11.518基點，對上一次連續3日收窄是4月24日。

美3個月10年期債息則曾擴闊至190.798基點，創有紀錄以來最闊，收市報190.537基點，收市價計最闊。連續兩日擴闊，累計達44.14基點，對上一次連續兩日擴闊是4月25日。

道指曾跌最多0.86%，低見33396.05點，是4月27日33374.65點後最低。收市報33414.24點，是4月26日後收市新低，當日報33301.87點。連跌3日，累計跌683.92點，對上一次連跌3日是4月20日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月9日。

標指曾跌最多0.75%，低見4088.86點，是4月27日4075.29點後最低。收市報4090.75點，是4月26日後收市新低，當日報4055.99點。連跌3日，累計跌78.73點，對上一次連跌3日是3月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月26日。

納指曾跌最多0.48%，低見12022.46點，收市報12025.33點，是4月26日後收市新低，當日報11854.35點。連跌3日，累計跌201.25點，對上一次連跌3日是4月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月25日。

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