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港股ADR跌134點 夜期低水43點 美期亞股跌

美股下跌，港股ADR跌134點或0.69%，報19564點，夜期升65點或0.33%，報19656點，夜期低水43點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.79%，折合報336.74元；阿里巴巴（9988）跌0.5%，折合報79.95元；美團（3690）跌0.58%，折合報130.53元；匯控（0005）跌1.14%，折合報58.18元；建行（0939）跌0.63%，折合報5.12元。

道期現跌0.22%；標期現跌0.21%；納期現升0.1%。日股休市，韓股現跌0.44%，澳股現跌0.65%。

VIX指數隔晚升3.14%或0.56點，報18.34點。

紐油現跌0.96%或0.65美元，報67.94美元；布油現跌0.67%或0.48美元，報71.84美元；金價現升0.85%或17.42美元，報2056.39美元；LME 銅期貨隔晚跌0.53%或45.5美元，報8468.5美元。美國10年期債息現跌2.57%或0.0883厘，報3.3356厘。

今日焦點股份可留意：

百威亞太（1876）首季純利跌1.7% 銷量增9.1%。

多間公司最快今日公布業績，包括，百濟神州（6160）、和諧汽車（3836）

鳳祥食品（9977）擬增發3億H股，佔已發行H股四成半。

港交所（0388）：任命鄺栢頴為董事總經理兼數據及分析聯席主管。

攜程（9961）：五一內地內地出境遊訂單按年增近7倍。

太平洋航運（2343）委任Michael Tonnes Jorgensen為財務總監。

據報中石化（0386）與道達爾磋商投資沙特天然氣田，項目或涉資100億美元。

 

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