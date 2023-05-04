美國如預期加息，港股先跌後升，內地PMI雖跌至50以下，但無阻大市上升，內銀內險股大升，多隻創52周高，表現較國際金融股更佳。北水回歸，淨流入增3倍，港股成交亦大升58%，重上千億，而恒指亦重上250天線。