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恒指收市升249點 內銀內險大升 跑贏國際金融股 北水淨流入增3倍 大市成交重上千億

美國如預期加息，港股先跌後升，內地PMI雖跌至50以下，但無阻大市上升，內銀內險股大升，多隻創52周高，表現較國際金融股更佳。北水回歸，淨流入增3倍，港股成交亦大升58%，重上千億，而恒指亦重上250天線。

金融、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為36.85%，下跌為24.5%，無升跌為38.63%。

恒指今早低開3點見全日低位，高位曾升280點，全日高低波幅284點。

恒指收市升249點或1.27%，報19948點，大市成交金額1052億元，較上日增加58.94%，是4月25日1066.57億元成交後最多；國指升129點或1.96%，報6718點。恒生科技指數收報3856點，升0.55%。

藍籌股成交金額501.49億元，佔大市成交47.67%；科指成份股成交金額186.05億元，佔大市成交17.68%；國指成份股成交金額427.52億元，佔大市成交40.63%。

窩輪及牛熊證成交金額增加19.2%，至110.62億元，佔大市成交10.5%。牛熊證成交金額49.08億元，增加9.95%；窩輪成交金額61.54億元，增加27.77%。

建行（0939）、阿里巴巴（9988）、工行（1398）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌62隻升，14隻下跌，0隻無升跌。平保（2318）升7.73%，收報59.25元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌4.81%，收報57.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報25.2元，升6.33%；跌幅最大的是攜程（9961）收報259.8元，跌3.28%。

恒指重上10天線(19912.43點)、250天線(19718.54點)。科指上試但受制於10天線(3907.87點)。

北水南下合計淨流入28.15億元，較上日增加321.76%，淨流入金額是2023年4月21日30.61億元後最多。北水連續第7日流入，累計流入104.3億元，對上一次連續7日淨流入是3月16日。南水北上合計淨流出14.39億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

內險股抽升，多隻創52周高，包括，中國人壽（2628）創52周高，見15.44元，收報15.4元，升5.19%。；新華保險（1336）創52周高，見24.05元，收報24元，升8.6%；中國太保（2601）創52周高，見25.75元，收報25.55元，升9.19%；中國財險（2328）創52周高，見9.98元，收報9.9元，升4.21%；人保集團（1339）創52周高，見3.22元，收報3.2元，升4.23%。升幅較多的還有中國太平（0966）收報9.62元，升9.07%；中國平安（2318）收報59.25元，升7.73%。

內銀亦上升，建行（0939）收報5.36元，升4.08%；工行（1398）收報4.37元，升5.05%；交行（3328）收報5.37元，升4.07%；招商銀行（3968）收報39.4元，升4.79%；中國銀行（3988）創52周高，見3.24元，收報3.24元，升4.18%；農業銀行（1288）創52周高，見3.15元，收報3.15元，升5%。

Vodafone長和（0001）擬合併英國電信業務 據報接近達成交易。收報54.45元，升3.42%。

匯豐（0005）上調最優惠利率12.5點子至5.75厘 去年12月以來首次再度加息。收報58.65元，跌0.34%。

今早及隔晚消息股表現

油價先跌後升，中石油（0857）收報5.3元，升2.51%。中海油（0883）收報12.38元，升1.31%。中石化（0386）收報5.09元，升1.39%。

美國加息，金融股匯控（0005）收報58.65元，跌0.34%。渣打集團（2888）收報60.5元，跌0.58%。中銀香港（2388）收報24.35元，升0.83%。友邦（1299）收報84.45元，跌0.06%。

百威亞太（1876）首季純利跌1.7% 銷量增9.1%。收報22.3元，跌4.29%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）收報159.6元，升0.57%。和諧汽車（3836）收報0.92元，升1.1%。

鳳祥食品（9977）擬增發3億H股，佔已發行H股四成半。停牌。

港交所（0388）：任命鄺栢頴為董事總經理兼數據及分析聯席主管。收報321.8元，升0.56%。

攜程（9961）：五一內地內地出境遊訂單按年增近7倍。收報259.8元，跌3.28%。

太平洋航運（2343）委任Michael Tonnes Jorgensen為財務總監。收報2.71元，升2.26%。

據報中石化（0386）與道達爾磋商投資沙特天然氣田，項目或涉資100億美元。收報5.09元，升1.39%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見2.08元，收報1.99元，升1.02%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見43.4元，收報43.3元，升9.48%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8364.35元，收報8364.35元，升0%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見4001.1元，收報4001.1元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見835.1元，收報835.1元，升0.02%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.58元，收報11.58元，升3.3%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1066.05元，收報1066.05元，升0.05%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見509.85元，收報509.85元，升0.08%；北京控股（0392）創52周高，見34.75元，收報34.5元，升3.14%；天倫燃氣（1600）創52周高，見6.06元，收報5.98元，跌0.17%；華潤醫藥（3320）創52周高，見8.1元，收報7.93元，升3.66%；遠大醫藥（0512）創52周高，見5.39元，收報5.34元，升2.89%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.6元，收報16.36元，升1.61%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.36元，收報15.82元，跌0.38%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.36元，收報4.36元，升2.59%；新華保險（1336）創52周高，見24.05元，收報24元，升8.6%；中國太保（2601）創52周高，見25.75元，收報25.55元，升9.19%。

破頂指數成份股包括，中人壽（2628）創52周高，見15.44元，收報15.4元，升5.19%；中信（0267）創52周高，見10.3元，收報10.28元，升5.65%；中行（3988）創52周高，見3.24元，收報3.24元，升4.18%；農業銀行（1288）創52周高，見3.15元，收報3.15元，升5%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，民生教育（1569）低見0.355元，收報0.36元，無升跌；泰凌醫藥（1011）低見0.053元，收報0.056元，跌3.45%；毅德國際（1396）低見0.8元，收報0.8元，跌6.98%；縱橫遊（8069）低見0.121元，收報0.126元，升2.44%；中國投資開發（0204）低見0.25元，收報0.3元，升17.65%；聖馬丁國際（0482）低見0.112元，收報0.12元，升0.84%；中國高精密（0591）低見0.238元，收報0.238元，跌13.45%；國美金融科技（0628）低見0.125元，收報0.137元，跌4.86%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.064元，收報0.066元，跌5.71%；新晨動力（1148）低見0.255元，收報0.26元，跌3.7%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，遠見控股（0862）低見0.071元，收報0.078元，升8.33%；上海復旦（1385）低見21.95元，收報22.1元，跌3.49%；華誼騰訊（0419）低見0.118元，收報0.122元，跌4.69%；山水水泥（0691）低見1.1元，收報1.11元，無升跌；香港食品投資（0060）低見0.47元，收報0.48元，跌4%；王氏國際（0099）低見1.62元，收報1.62元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.3元，收報8.3元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；聯合集團（0373）低見1.57元，收報1.57元，跌7.1%。

異動股

上升異動股，包括，正道集團（1188）收報0.029元，升70.59%；恆富控股（0643）收報1.06元，升41.33%；協同通信（1613）收報0.6元，升36.36%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.234元，升23.16%；力盟科技（2405）收報1.62元，升19.12%；秀商時代控股（1849）收報0.239元，升18.91%；現恆建築（1500）收報0.19元，升18.75%；天泓文創（8500）收報0.26元，升18.18%；聯眾（6899）收報0.295元，升18%。

下跌異動股，包括，正商實業（0185）收報0.85元，跌26.09%；紫荊國際金融（8340）收報0.3元，跌25.93%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.044元，跌24.14%；御德國際控股（8048）收報0.035元，跌18.6%；國際娛樂（1009）收報0.335元，跌16.25%；千盛集團控股（8475）創上市新低，見0.25元，收報0.295元，跌15.71%；源想集團（8401）收報0.221元，跌15%；中國環保能源（0986）收報0.042元，跌14.29%；威揚酒業控股（8509）收報0.305元，跌14.08%。

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