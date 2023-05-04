moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港3月零售按年升40.9% 稍遜市場預期

政府統計處公布，香港今年3月零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，按年升40.9%，稍遜市場預期升41.2%。扣除價格變動後，今年3月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升39.4%，勝市場預期的35.5%。而上述40.9%及39.4%的增幅，均為有紀錄以來最大。

今年首季合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升24.1%，零售業總銷貨數量升22.3%。

今年3月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.6%，網上銷售價值的臨時估計為26億元，按年下跌8.6%。

按零售商主要類別計，今年3月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升165%；其他未分類消費品升38.2%；服裝升136%；食品、酒類飲品及煙草升14%；百貨公司貨品升37.2%；藥物及化妝品升64.4%；汽車及汽車零件升44.7%；燃料升14.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升187.9%；傢具及固定裝置升8.4%；中藥升44.3%；書報、文具及禮品升34.1%；以及眼鏡店升137.8%。

另外，今年3個月超級市場貨品的銷貨價值跌6.5%；電器及其他未分類耐用消費品跌8.2%。

政府發言人表示，隨着個人及旅客消費繼續改善，零售業總銷貨價值3月按年急升，不過基數低亦是部分原因。展望未來，訪港旅遊業和私人消費復蘇，應繼續惠及零售業，新一輪消費券亦將提供額外支持。

 

其他報道

全日沽空金額159億 比率降至15% 盈富沽空金額最多

渣打上調最優惠利率0.125厘

恒指收市升249點 內銀內險大升 跑贏國際金融股 北水淨流入增3倍 大市成交重上千億

五一黃金周首三日AlipayHK合作商戶生意額升近1倍

三星電子與工會談判不果 或面臨首次罷工

馬斯克削近九成人手 據報 Twitter 僅剩約1000名員工

中銀香港上調最優惠利率0.125厘 至5.75厘

五一檔期內地票房按年反彈逾4倍 追貼疫前水平

富豪汽車將在瑞典裁員約1300人

五一假期全國日均出入境人員125萬人次 按年反彈逾2倍

A股復市 滬指開門紅 收漲0.82%

中銀香港：美國加息周期近尾聲 惟談論減息仍言之尚早