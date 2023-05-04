政府統計處公布，香港今年3月零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，按年升40.9%，稍遜市場預期升41.2%。扣除價格變動後，今年3月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升39.4%，勝市場預期的35.5%。而上述40.9%及39.4%的增幅，均為有紀錄以來最大。
今年首季合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升24.1%，零售業總銷貨數量升22.3%。
今年3月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.6%，網上銷售價值的臨時估計為26億元，按年下跌8.6%。
按零售商主要類別計，今年3月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升165%；其他未分類消費品升38.2%；服裝升136%；食品、酒類飲品及煙草升14%；百貨公司貨品升37.2%；藥物及化妝品升64.4%；汽車及汽車零件升44.7%；燃料升14.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升187.9%；傢具及固定裝置升8.4%；中藥升44.3%；書報、文具及禮品升34.1%；以及眼鏡店升137.8%。
另外，今年3個月超級市場貨品的銷貨價值跌6.5%；電器及其他未分類耐用消費品跌8.2%。
政府發言人表示，隨着個人及旅客消費繼續改善，零售業總銷貨價值3月按年急升，不過基數低亦是部分原因。展望未來，訪港旅遊業和私人消費復蘇，應繼續惠及零售業，新一輪消費券亦將提供額外支持。
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