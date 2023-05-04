生產供新能源汽車鋰電池負極材料、煉鋼耐火工具用的石墨、精礦生產商中國石墨（2237），計劃在2023年，將未加工石墨年產量，由2022年的開採量42.3萬噸，增至今年的50萬噸。另擬將球型石墨產能及鱗片石墨年產能，在今年底分別增至1萬噸及6萬噸以上。集團執行董事兼首席財務官李偉海表示，每年的毛利率會維持在40%至50%。
集團主席、執行董事兼行政總裁趙亮指出，電池負極離不開石墨，新能源汽車更是市場的發展方向，需時過渡及發展成熟。市場亦比過往更講究儲能，因此石墨作為新材料，尚有很大發展空間。就算近期新能源車現減價潮，他認為這是產業發展過程中的問題，有些市場波動亦屬正常，並會回歸理性。集團在產業鏈中所處是好位置，亦有成本優勢，因此料可應付。隨著石墨產業進一步發展，集團亦有意參與提純及負極材料企業發展，不過由於正計劃中，因此未有消息可供透露。
李偉海指，集團在黑龍江省蘿北的石墨礦，在海拔150米以上採礦區的儲量逾900萬噸，以目前的年開採量50萬噸，足以開採最少15年。另集團亦可以在海拔150米以下開採，儲量更介乎2500萬至3000萬噸，以年採礦量50萬噸計，可以開採60年。另由於集團由開採到洗選自己控制，因此每噸成本價只有22.6元人民幣，比經第三方採購動輒逾70元人民幣為低。年毛利率約可維持在40%至50%之間。若集團需要擴產，以上市集資所坐得及手持逾1億元資金，可足夠應付。現時供煉鋼用的鱗片石墨精礦發供電動車電池負極使用的球型石墨業務，各佔一半業務比重，將來佔他料集團會加大在新能源領域去發展。
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