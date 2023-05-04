峰會主要探討了以下三大主題，包括通過數碼化以簡化銀行業務流程；利用替代數據提升數據分析能力；及開發創新產品和服務。業界按此三管齊下，可為中小型企業提供更好的金融服務，並促進香港的普及金融發展。

是次峰會的專題討論環節探討了金融服務業如何把握機遇、加強自身的數碼和創新能力，以應對日漸增長的客戶需求。此外，峰會亦強調善用數據和數碼化所帶來的潛在效益，並匯聚了十多家數據提供方和數據分析服務供應商於峰會現場分享經驗。

另外，金管局亦在峰會分享了「商業數據通」的最新發展。估計自2022年10月「商業數據通」正式推出以來，已促成了超過3,100宗貸款申請，總額逾28億港元。此外，金管局亦計劃引入更多數據提供方，令「商業數據通」的數據源更多元化，涵蓋政府、物流和餐飲服務數據。

金管局副總裁李達志指出：「是次峰會提供討論空間，供與會者熱烈探討有關數據和數碼化的議題，加強『商業數據通』生態圈內各持份者的聯繫，從而激發創意，鼓勵各方釋放數據潛能，開發更多創新的金融產品和服務。」

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