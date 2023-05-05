美債息短跌長升，美債息倒掛收窄，美股向下見逾一周低，道指見逾1個月低，連跌4日，累計跌970.42點。

道瓊斯工業平均指數收跌286點，跌幅0.86%，報33127點。標普500指數收跌29點，跌幅0.73%，報4061點。納斯達克綜合指數收跌58點，或0.5%，報11966點。

高盛跌2.25%，報321.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累48點，而Amgen升1.13%，報231.89元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報165.79元，跌0.99%，谷歌母公司Alphabet收市報104.69元，跌0.68%，亞馬遜收市報104元，升0.33%，Facebook收市報233.52元，跌1.48%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.47%，報460點。德國DAX指數收跌0.52%，報15734點；法國CAC 40指數跌0.86%，報7340點；英國富時100指數收跌1.11%，報7702點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.83%，報6406點。

美國2年期債息曾低見3.6526%，是4月5日後最低。收市報3.7903%，是4月5日後收市新低。連跌3日，累計跌0.3504厘，對上一次連跌3日是4月26日。

美國10年期債息上升，曾高見3.4069%，是5月3日後最高。收市報3.3787%，是5月2日後收市新高。

美2年期10年期債息倒掛收窄，曾收窄至36.04基點，是3月24日後最窄。收市報41.387基點，是3月24日後收市最窄。連續4日收窄，累計收窄17.261基點，對上一次連續4日收窄是4月25日。

美3個月10年期債息倒掛，曾收窄至183.136基點，是5月3日後最窄。收市報185.188基點，是5月2日後收市最窄。

道指曾跌最多1.43%，是5月2日後最大跌幅。低見32937.5點，是3月31日32901.96點後最低。收市報33127.74點，是3月30日後收市新低，當日報32859.03點。連跌4日，累計跌970.42點，對上一次連跌4日是3月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月10日。

標指曾跌最多1.04%，是5月2日後最大跌幅。低見4048.28點，是3月30日4032.1點後最低。收市報4061.22點，是4月26日後收市新低，當日報4055.99點。連跌4日，累計跌108.26點，對上一次連跌4日是2月22日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月23日。

納指曾跌最多0.83%，是5月2日後最大跌幅。低見11925.37點，是4月26日11833.07點後最低。收市報11966.4點，是4月26日後收市新低，當日報11854.35點。連跌4日，累計跌260.18點，對上一次連跌4日是2022年12月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月26日。