美國地區性銀行問題持續影響大市情緒，再有數家機構傳出負面消息，PacWest正在和潛在投資者及合作夥伴商談，股價重挫51%，跌幅創紀錄。Western Alliance跌幅一度高達62%，在該行澄清稱有關其探索戰略選項的報道完全與事實不符後，跌幅收窄至38%。與此同時，First Horizon暴跌33%，創2008年以來最大跌幅，之前該行表示多倫多道明銀行在監管審批存在不確定性的情況下同意終止雙方的合併協議。據悉FDIC將要求大型銀行出資補充存款保險基金。利率市場預測聯儲會7月降息。蘋果季度銷售超預期，CEO稱當季iPhone銷售收入為歷年同期最佳。蘋果在中國的銷售也略好於預期。
美債息短跌長升，美債息倒掛收窄，美股向下見逾一周低，道指見逾1個月低，連跌4日，累計跌970.42點。
道瓊斯工業平均指數收跌286點，跌幅0.86%，報33127點。標普500指數收跌29點，跌幅0.73%，報4061點。納斯達克綜合指數收跌58點，或0.5%，報11966點。
高盛跌2.25%，報321.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累48點，而Amgen升1.13%，報231.89元，貢獻道指17點。
科技股方面，蘋果收市報165.79元，跌0.99%，谷歌母公司Alphabet收市報104.69元，跌0.68%，亞馬遜收市報104元，升0.33%，Facebook收市報233.52元，跌1.48%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.47%，報460點。德國DAX指數收跌0.52%，報15734點；法國CAC 40指數跌0.86%，報7340點；英國富時100指數收跌1.11%，報7702點。
納斯達克中國金龍指數收漲1.83%，報6406點。
美國2年期債息曾低見3.6526%，是4月5日後最低。收市報3.7903%，是4月5日後收市新低。連跌3日，累計跌0.3504厘，對上一次連跌3日是4月26日。
美國10年期債息上升，曾高見3.4069%，是5月3日後最高。收市報3.3787%，是5月2日後收市新高。
美2年期10年期債息倒掛收窄，曾收窄至36.04基點，是3月24日後最窄。收市報41.387基點，是3月24日後收市最窄。連續4日收窄，累計收窄17.261基點，對上一次連續4日收窄是4月25日。
美3個月10年期債息倒掛，曾收窄至183.136基點，是5月3日後最窄。收市報185.188基點，是5月2日後收市最窄。
道指曾跌最多1.43%，是5月2日後最大跌幅。低見32937.5點，是3月31日32901.96點後最低。收市報33127.74點，是3月30日後收市新低，當日報32859.03點。連跌4日，累計跌970.42點，對上一次連跌4日是3月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月10日。
標指曾跌最多1.04%，是5月2日後最大跌幅。低見4048.28點，是3月30日4032.1點後最低。收市報4061.22點，是4月26日後收市新低，當日報4055.99點。連跌4日，累計跌108.26點，對上一次連跌4日是2月22日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月23日。
納指曾跌最多0.83%，是5月2日後最大跌幅。低見11925.37點，是4月26日11833.07點後最低。收市報11966.4點，是4月26日後收市新低，當日報11854.35點。連跌4日，累計跌260.18點，對上一次連跌4日是2022年12月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月26日。