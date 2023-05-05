代表團認為，隨着經濟活動正常化及邊境重開，當局應審慎監察永久性居民及非永久性居民炒賣需求所產生的系統性風險，並作好準備調整相關印花稅，若來自非永久性居民及炒賣需求的系統性風險減退，當局可分階段取消相關買家印花稅及新住宅印花稅。

代表團指，目前經濟復蘇強勁，但經濟仍有相當的閒置產能，去年GDP仍較2018年低6%，財政空間維持充裕，建議政府中期內逐步整固財政，恢復平衡預算，並逐步取消因應疫情針對弱勢家庭及中小企的支援措施，以助促進具包容性的增長。

代表團又稱，儘管樓市去年回調，但進一步調整仍可能對經濟構成風險，現有的宏觀審慎措施已緩減金融穩定風險，有助遏抑一旦發生違約時，可能導致的銀行不良貸款及信貸損失。然而，按揭貸款利率上升，樓市進一步調整，或會帶來更沉重的償債負擔及負財富效應，遏抑私人消費。

代表團提到，增加房屋供應是解決結構性供求失衡的關鍵，表示歡迎現屆政府採取更協調的策略，增加房屋及住宅土地供應，包括物色土地及簡化法定與行政程序，提議以財政措施鼓勵更有效地運用現有房屋。

代表團相信，樓市相關的宏觀審慎監管措施應予維持，樓市受壓時則予以調整，由於相關措施旨在保障金融穩定，任何對按揭成數及供款與入息比率規定的放寬，其幅度應與當時樓市相關的下行風險相稱，例如樓價下跌或息率上升。

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