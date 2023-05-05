報道指，多家券商反映系統測試未如理想，大部分倚靠系統供應商的券商系統，未能更新及支援雙櫃台證券的跨櫃台交易，無法做到以人民幣買入，再以港元賣出的轉換。

報道引述熟悉券商內部運作人士指，有待解決的問題包括「即日鮮」結算，現時系統無法於雙櫃台間自動轉換，結算部人員須監察當日成交的股份是否「到貨」，再經人手後台轉換為另一種貨幣股份交收，擔心會嚴重增加日後的工作量。

報道引述業界代表認為，除系統技術落後，亦歸咎支援不足，港交所的通告未有詳細說明如何操作，亦未進行過市場演練，券商憂慮以現時的測試進度，雙櫃台模式或需更多時間做準備。

報道稱，據悉，港交所主席史美倫、聯席營運總監姚嘉仁等高層，近日跟部分業界代表及券商高層會面，席間曾詢問有關港元及人民幣雙櫃台準備工作情況，不過，部分熟悉情況的市場人士支吾以對。

港交所回覆其查詢時指，正穩步推進雙櫃台模式，以及就交易功能進行市場測試，並指現行測試已可讓券商驗證跨櫃台交易能力，港交所會跟業界及供應商進行密切溝通，就測試及系統升級提供支援，下階段測試及推出日期會另行公布。

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