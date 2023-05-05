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港今年首季食肆總收益按年大升81.7%至275.6億元

政府統計處公布，香港首季食肆總收益按年大升81.7%至275.6億元，購貨總額按年亦大增73.8%至90億元。扣除價格變動後，首季食肆總收益以數量計亦按年升74.0%。

以食肆類別計，中式餐館首季總收益以價值計及數量計分別上升126.9%及117.4%；非中式餐館以價值計及數量計分別上升85.8%及77.8%；快餐店總收益以價值計及數量計分別上升38.6%及32.6%；酒吧總收益以價值計及數量計分別上升712.5%及670.7%；雜類飲食場所總收益以價值計及數量計分別上升36.7%及31.4%。

按月份計，今年1月、2月及3月食肆總收益分別錄得96億、86.08億及93.52億元，價值按年分別上升40.4%、96.6%及136.6%。扣除價格變動後，1月、2月及3月食肆總收益以數量計按年分別上升34.6%、88.5%及126.5%。

政府發言人表示，隨著本地活動復常和訪港旅客反彈，食肆業務在今年首季季顯著改善，在去年低基數之下，食肆總收益價值按年急升81.7%。展望未來，食肆業務將繼續受惠於個人消費和訪港旅遊業的復蘇，新一輪消費券亦會有所幫助。

 

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