今期 Tesla 專享貸款優惠，一方面提供實際年利率低至3.96%的低息貸款，為車主創造靈活現金流。同時送出逾1萬元的車主禮遇及多重限時優惠。而現有客戶邀請好友申請 Tesla 專享貸款更可以額外賺取每月高達5700元現金回贈。

即日起至2023年5月31日（包含首尾兩日），客戶憑好友邀請碼首次成功申請 Tesla 專享貸款，無論是否獲批貸款，先可以獲取 200元現金回贈。另備有兩重限時獎賞：完成認購 Tesla 電動車後登記車主身份享100元現金回贈；提取 Tesla 專享貸款達指定金額享汽車保養、泊車券、Tesla 官方直供汽車用品及 Fusion Bank 尊享銀行服務等各種車主禮遇價值高達1萬元。更可享有專屬利息折扣，包含以上所有優惠，實際年利率低至3.96%。

另外，為鼓勵客戶支持電動車綠色貸款，並擴大繁榮車主生態圈，現有客戶邀請好友申請 Tesla 專享貸款每月可賺取高達5,700元現金回贈。

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