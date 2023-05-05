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杜嘉祺重申反對分拆匯控 將影響與客戶重視的全球聯繫並產生不確定性

匯控（0005）主席杜嘉祺在股東會作出開場發言，重申反對由本港小股東提出的業務檢討和固定股息兩項議案。他指匯豐創辦時已立志成為一家環球銀行，服務東西方世界，為客戶聯繫世界上最龐大的交易及投資領域，依然是集團的最大優勢。環球業務貢獻了集團很大部分收人，亦是該行策略的核心，他指重組業務或分拆，該行將不再擁有其客戶所重視的聯繫，意味會失去這些收入。他又指，一旦分拆將產生一段不確定時期，屆時客戶、員工及股東的注意力將被分散並受到不利影響，更會於未來多年虛耗龐大開支，以及構成重大的執行風險。

杜嘉祺又指，3年前因應業績未如理想，包括表現參差和資本效益欠佳等問題，因而訂立現行策略，而從該行近年業績所見，該行策略正發揮效力，帶動財務表現大幅轉強，2019年該行利潤集中於英國和香港，而美國和歐洲業務則錄得虧損，而在該行在英國和香港業務仍然表現出色，在歐洲大陸和美國的業務現時已經變得更具盈利能力，去年合共貢獻經調整利潤逾30億美元。

對於股息決議案，杜嘉祺指固定派息並非審慎財務管理策略，董事會必須考慮財務業績和市場環境，再計及匯豐的抗逆力、資金及儲備水平、投資未來的需要等要釐定股息。該行已透過設定派息比率的方式，為股東帶來具吸引力的回報。他認為有關策略正提升集團的表現，增加各位的股息，建議股東不宜冒險支持固定股息議案。

對於近日銀行業問題，杜嘉祺表示最近美國三家銀行倒閉和瑞士信貸銀行被接管後，銀行股價全面受壓，雖然他不認為這些銀行的經歷反映了行業的系統性風險，但市場仍未穩定下來。整體而言，他認為資本充裕、有利可圖，而且具備良好的流動性，而匯控的資產負債狀況強勁、流動性充裕、盈利能力良好，而且收益多元化。

杜嘉祺又指，目前一些銀行所面對的困難，大多是利率上升所導致。為了維持金融市場穩定，中央銀行今後的加息步伐可能放緩，不過影響之一是通脹可能更加頑強，並可能因貨幣政策總體失敗而進一步惡化，繼而打撃環球增長。

 

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