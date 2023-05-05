匯控（0005）主席杜嘉祺股東會上回應「分拆滙控關注組」召集人呂宇健提問時，指他們貶抑（dismiss）銀行表現是依靠利率上升，是表現他對該行業務的不理解。他指過去十年低利率影響所有銀行，近期利率上升為該行來正面幫助，而該行的轉型計劃專注於增長非利息收入，特別是財富管理業務甚具潛力。他指今年該行股價表現跑贏亞洲、歐洲和美國同業，強調現行策略最為有效。
對於收購英國矽谷銀行不符合股東利益的質疑，杜嘉祺指收購為該行在首季帶來15億美元的收益，讓他們能夠接觸技術和生命科學領域的許多正在建設未來業務的企業家，從而加速增長戰略，因此此舉非常符合股東的利益。
此外，杜嘉祺表示，是次決議案將較往年有更多反對票，因為大股東中國平安（2318）與匯控董事會在策略上有不同意見，基於其持股8%至9%，整體股東股權只有一半投票，平保持股會在股東會表決佔比18%至19%。不過除了平保的抗議票，其他九成股權均支持該行董事會提出的議案，與往年相同，而其餘主要股東和大部分散戶，均與董事會投票意向一致。
對於行政總裁祈耀年在收購英國矽谷銀行前賣股，杜嘉祺重申根據其年度激勵計劃，董事必須出售股份，讓他們支付在股份授予時產生的稅款和其他債務，交易是自動處理，以確保遵守法律。
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