文章日期：2023年5月8日 12:51
商品貨幣走勢反覆向好，澳元、紐元、加拿大元均從低位回升向上。從技術走勢上分析，澳元兌美元、紐元兌美元、美元兌加元必須突破區間才能進一步做好，否則仍然只是上落市。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
其他報道
大摩料內地廣告市場復蘇加快 睇好騰訊、美團、快手
恒指半日升149點 南北水流入 綠竹潛水18% 中人壽、中行等再創52周高
金管局︰外匯基金首季投資收益979億元
阿里旗下菜鳥最快明年初在港上市 集資最多20億美元
「股神」巴菲特：不會收購西方石油 未來或再增持
「東南亞小騰訊」冬海集團宣布向員工加薪5%
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升13日 港美息差連續4日收窄
洪灝：外國投資者對內地經濟復蘇還是很難有把握
幣安再度暫停比特幣提取
民調顯示 拜登支持率落後於特朗普
歐盟擬制裁7家中國及香港企業 涉支援俄軍工業
滬深三大指數高開 人行淨投放20億元
恒指高開78點 上試20天線 科指升0.34% 綠竹生物上市潛水3.9%
拜登將就債務上限問題 與麥卡錫等國會領袖會面
怡俊集團IPO下限定價 超購16倍
港股ADR升159點 夜期高水85點 綠竹生物上市
耶倫：除國會提高舉債上限外 沒有更好選項