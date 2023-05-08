商品貨幣走勢反覆向好，澳元、紐元、加拿大元均從低位回升向上。從技術走勢上分析，澳元兌美元、紐元兌美元、美元兌加元必須突破區間才能進一步做好，否則仍然只是上落市。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。