moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

【有片：埋身擊】澳元紐元加拿大元回升 須突破區間才可再向上

商品貨幣走勢反覆向好，澳元、紐元、加拿大元均從低位回升向上。從技術走勢上分析，澳元兌美元、紐元兌美元、美元兌加元必須突破區間才能進一步做好，否則仍然只是上落市。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。