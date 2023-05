一位名為「Dogedesigner」的用戶發帖文稱「馬斯克來美國時身無分文,畢業時欠下了10萬美元的債務,儘管他有獎學金,在校期間打了兩份工。」

馬斯克回應帖文指,他在一個收入較低、正在向中高收入過渡的家庭,但他的童年並不幸福。「我沒有從任何人那裡繼承過任何東西,也沒有人給過我大額的金錢禮物。」

他續指:「我的父親創建了一家小型電氣/機械工程公司,成功了20至30年,但後來陷入了困境。他基本上已經破產25年了,需要我和我弟弟的經濟支持。」但他強調,雖然父親破產,但他仍值得讚賞,因為父親向他傳授了物理、工程和建築的基礎知識。馬斯克認為,相關知識較錢更有價值,但在高中畢業後,其父親並沒有以任何有意義的方式在經濟上支持他。

馬斯克提到:「我們向他提供經濟支持的條件是他不得從事不良行為。不幸的是,他還是這麼做了。這涉及到一些年幼的孩子,所以我們繼續為他們的福祉提供經濟支持。」

至於所謂的「翡翠礦」,馬斯克指:「沒有任何客觀證據表明這個礦曾經存在過。他告訴我,他在贊比亞的一個礦場擁有股份,有一段時間我相信了他,但沒有人見過這個礦場,也沒有任何關於它存在的記錄。」馬斯克又表示:「如果這個礦是真的,他就不需要我和我弟弟的經濟支持了。」

I grew up in a lower, transitioning to upper, middle income situation, but did not have a happy childhood. Haven’t inherited anything ever from anyone, nor has anyone given me a large financial gift.

My father created a small electrical/mechanical engineering company that was… — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2023