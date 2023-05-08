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馬斯克稱自己是「白手起家」：童年並不幸福 無接受任何遺產繼承 亦無收過貴重禮物

億萬富豪馬斯克於 Twitter 上回應帖文，強調自己是「白手起家」。他於帖文中分享了自己的童年生活，稱自己從未接受過任何遺產繼承，亦沒有收到過任何大額的財務禮物，並駁斥了他父親在贊比亞擁有一座翡翠礦的說法。

一位名為「Dogedesigner」的用戶發帖文稱「馬斯克來美國時身無分文，畢業時欠下了10萬美元的債務，儘管他有獎學金，在校期間打了兩份工。」

馬斯克回應帖文指，他在一個收入較低、正在向中高收入過渡的家庭，但他的童年並不幸福。「我沒有從任何人那裡繼承過任何東西，也沒有人給過我大額的金錢禮物。」

他續指：「我的父親創建了一家小型電氣/機械工程公司，成功了20至30年，但後來陷入了困境。他基本上已經破產25年了，需要我和我弟弟的經濟支持。」但他強調，雖然父親破產，但他仍值得讚賞，因為父親向他傳授了物理、工程和建築的基礎知識。馬斯克認為，相關知識較錢更有價值，但在高中畢業後，其父親並沒有以任何有意義的方式在經濟上支持他。

馬斯克提到：「我們向他提供經濟支持的條件是他不得從事不良行為。不幸的是，他還是這麼做了。這涉及到一些年幼的孩子，所以我們繼續為他們的福祉提供經濟支持。」

至於所謂的「翡翠礦」，馬斯克指：「沒有任何客觀證據表明這個礦曾經存在過。他告訴我，他在贊比亞的一個礦場擁有股份，有一段時間我相信了他，但沒有人見過這個礦場，也沒有任何關於它存在的記錄。」馬斯克又表示：「如果這個礦是真的，他就不需要我和我弟弟的經濟支持了。」

 