該集團指，無論股民懷著怎樣的理由參與股市，他們看到股民對投資恆宇集團的信心，這成為他們前進的最大動力。在此，他們特別想表達對股民們最誠願的慰問。他們共同經歷恆宇集團股價的起起伏伏，特別是在2018年10月29日股價一度下跌至0.63元，但是通過他們的不懈努力，股價也曾飆升至6.49元，且在很長一段時間維持在3至5 元區間運行。五年的歷練，不僅使得公司業務有了長足的進步，而且團隊也越來越默契。

因此，在今次不幸的事件發生後，恒宇的董事會及管理團隊正在竭盡全力，沉著應對，並有能力和實力，與各位團結一心，走出一時的困境。該集團還表示，請全體股民相信，只要持之以恆，他們將最大限度回饋股民，創造屬於他們的美好明天。其謂：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄」，衷心希望在漫長的投資道路上，他們能夠成為股民可靠的同路人，並再次感謝全體股民一直以來的信任和支持。

恒宇集團今天沒有進一步刋發公告，收市報0.32元，再跌7.2%，成交額1420萬元。