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觀望儲局政策立場 美債息上升 道指跌55點 納指創3個月高

聯儲局調查證實一季度銀行貸款標準收緊，企業信貸需求明顯減弱。另外，聯儲局發布銀行業倒閉潮以來首份金融穩定報告，提及銀行融資總體上相對穩定，但金融市場其他角落存在大量流動性風險。投資者在權衡什麼情況才會最終令聯儲局改變政策立場，市場成交低迷。拜登與國會領導人將於周二會談，債務上限僵局料難迅速化解。

美債息上升，債息倒掛情況個別發展，美股個別發展，標指納指連升兩日，納指創3個月高及半年收市新高。

道瓊斯工業平均指數收跌55點，跌幅0.17%，報33618點。標普500指數收漲1點，升幅0.05%，報4138點。納斯達克綜合指數收漲21點，或0.18%，報12256點。

迪士尼升2.44%，報102.97美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻16點，而微軟跌0.64%，報308.65元，拖低道指13點。

科技股方面，蘋果收市報173.5元，跌0.04%，谷歌母公司Alphabet收市報107.77元，升2.08%，亞馬遜收市報105.83元，升0.16%，Facebook收市報233.27元，升0.21%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.36%，報466點。德國DAX指數收跌0.06%，報15952點；法國CAC 40指數漲0.11%，報7440點；英國富時100指數假期休市。

納斯達克中國金龍指數收跌0.13%，報6464點。

美國2年期債息曾高見4.0116厘，是5月2日後最高。收市報4.0012厘，是5月1日後收市新高，當日報4.1407厘。連升2日，累計升0.2109厘，對上一次連升2日是4月14日。

美國10年期債息曾高見3.5186厘，是5月2日3.5662厘後最高。收市報3.5072厘，是5月1日後收市新高，當日報3.5681厘。連升3日，累計升0.1716厘，對上一次連升3日是4月17日。

美2年期10年期債息倒掛，曾擴至51.113基點，是5月3日後最闊。收市報49.818基點，是5月2日後收市最闊。連續兩日擴闊，累計8.432基點，對上一次連續兩日是4月28日。

美3個月10年期債息倒掛，收窄至171.084基點，是5月2日後最窄。收市報171.967基點，是5月1日後收市最窄。連續3日收窄，累計18.571基點，對上一次連續3日收窄是2月16日。

標指曾升最多0.15%，收市報4138.12點，是5月1日後收市新高。連升2日，累計升76.9點，對上一次連升2日是4月28日。

納指曾升最多0.24%，高見12264.99點，是2月2日12269.55點後最高。收市報12256.92點，是2022年9月12日後收市新高，當日報12266.41點。連升2日，累計升290.52點，對上一次連升2日是4月27日。

 

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