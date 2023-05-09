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港股ADR跌44點 夜期低水75點 美期跌 亞股個別發展 怡俊上市

美股向上，港股ADR跌44點或0.22%，報20253點，即月恒指夜期跌38點，報20222點，夜期低水75點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.44%，折合報339.31元；阿里巴巴（9988）跌0.26%，折合報81.74元；美團（3690）升0.22%，折合報134.49元；匯控（0005）升0.76%，折合報59.95元；建行（0939）跌0.67%，折合報5.59元。

道期現跌0.097%；標期現跌0.09%；納期現跌0.14%。日股現升0.37%，韓股現跌0.22%，澳股現跌0.43%。

VIX指數隔晚跌1.22%或0.21點，報16.98點。

紐油現跌0.34%或0.25美元，報72.91美元；布油現跌0.37%或0.28美元，報76.72美元；金價現跌0.03%或0.71美元，報2020.45美元；LME 銅期貨隔晚升1.03%或88美元，報8581.5美元。美國10年期債息現升0.16%或0.0057厘，報3.5129厘。

今日焦點股份可留意：

諾誠健華（9969）公布季績。

怡俊集團（2442）上市，定價1.28元。

恒宇（2448）官網發信，將最大限度回饋股民。

遠洋集團（3377）4月協議銷售額按年微升2%。

路透：傳匯控（0005）收購「滙豐晉信」餘下51%股權。

李小雙任天韵國際（6836）運動飲品代言，變身主要股東。

雅居樂（3383）4月預售金額下跌約6%。

中梁控股（2772）4月合約銷售按年跌近兩成。

長城汽車（2333）今年首4個月銷量跌7.18%。

巴菲特再減持比亞迪（1211）。另，比亞迪否認長沙工廠爆離職潮，比亞迪：長沙園區人員招聘工作正常進行。

吉利（0175）4月銷量升58%創年內新高，完成目標26%，純電升148%。

 

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