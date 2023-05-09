恒指今早低開44點或0.23%，報20252點，大市成交金額18億元；國指今早低開8點或0.13%，報6889點。恒生科技指數開市報3916點，升0.07%。通訊服務、金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為6.49%，下跌為4.95%，無升跌為88.54%。