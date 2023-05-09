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恒指低開44點 科指升0.07% 怡俊潛水32% 綠竹生物再跌6%

恒指今早低開44點或0.23%，報20252點，大市成交金額18億元；國指今早低開8點或0.13%，報6889點。恒生科技指數開市報3916點，升0.07%。通訊服務、金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為6.49%，下跌為4.95%，無升跌為88.54%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、京東（9618）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，33隻下跌，26隻無升跌。中升（0881）升1.03%，報34.35元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌1.25%，報94.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，6隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報11.78元，升1.55%；跌幅最大的是百度（9888）開市報119.6元，跌1.16%。

恒指續高於20天線(20155.1點)。科指續高於10天線(3877.6點)。

諾誠健華（9969）公布季績。無成交，報8.92元。

怡俊集團（2442）上市，定價1.28元。開市報0.87元，跌32.03%。

恒宇（2448）官網發信，將最大限度回饋股民。無成交，報0.32元。

遠洋集團（3377）4月協議銷售額按年微升2%。開市報0.67元，升1.52%。

路透：傳匯控（0005）收購「滙豐晉信」餘下51%股權。開市報59.5元，無升跌。

李小雙任天韵國際（6836）運動飲品代言，變身主要股東。開市報2.38元，升0.85%。

雅居樂（3383）4月預售金額下跌約6%。開市報1.54元，無升跌。

中梁控股（2772）4月合約銷售按年跌近兩成。無成交，報0.495元。

長城汽車（2333）今年首4個月銷量跌7.18%。開市報9.52元，升1.38%。

巴菲特再減持比亞迪（1211）。另，比亞迪否認長沙工廠爆離職潮，比亞迪：長沙園區人員招聘工作正常進行。開市報240元，無升跌。

吉利（0175）4月銷量升58%創年內新高，完成目標26%，純電升148%。開市報9.87元，升0.61%。

破頂股表現

破頂股包括，同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.62元，開市報16.62元，升0.36%；聯邦制藥（3933）創52周高，見7元，開市報7元，升0.29%；人保集團（1339）創52周高，見3.32元，開市報3.32元，升0.61%；中國外運（0598）創52周高，見3.16元，開市報3.16元，升2.27%；秦港股份（3369）創52周高，見1.9元，開市報1.9元，升3.26%；中國銀行（3988）創52周高，見3.42元，開市報3.42元，無升跌；昆侖能源（0135）創52周高，見7.6元，開市報7.6元，升0.8%；中信銀行（0998）創52周高，見4.62元，開市報4.62元，升0.22%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見3.32元，開市報3.32元，升0.61%；中國交通建設（1800）創52周高，見5.5元，開市報5.5元，升1.66%；重慶銀行（1963）創52周高，見4.7元，開市報4.7元，升0.43%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見3.31元，開市報3.31元，升0.61%；東方證券（3958）創52周高，見5.05元，開市報5.05元，無升跌；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。

破頂指數成份股包括，中國銀行（3988）創52周高，見3.42元，開市報3.42元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創新低低，包括綠竹生物（2480）低見20.6元，開市報20.6元，跌6.36%。

異動股

上升異動股，包括，興利（香港）控股（0396）開市報0.115元，升15%；包浩斯（0483）開市報0.62元，升10.71%；莎莎國際（0178）開市報1.81元，升7.74%；電訊首科（3997）開市報1.04元，升7.22%；零跑（9863）開市報35元，升6.54%；GT STEEL GROUP（8402）開市報1.65元，升5.1%；美東汽車（1268）開市報12.96元，升4.35%；檸萌影視（9857）開市報13.2元，升4.27%。

下跌異動股，包括，怡俊集團（2442）開市報0.87元，跌32.03%；綠竹生物（2480）見52周低20.6元，開市報20.6元，跌6.36%；GUANZE MEDICAL（2427）開市報0.41元，跌4.65%；超大現代（0682）開市報0.029元，跌3.33%；國農金融投資（8120）開市報0.117元，跌3.31%；海隆控股（1623）開市報0.209元，跌2.79%；泡泡瑪特（9992）開市報19.4元，跌2.51%；華住集團（1179）開市報34元，跌2.44%；L'OCCITANE（0973）開市報22.25元，跌1.98%。

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