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伯明翰體育、大股東 向美基金售 英冠球會伯明翰45.6%股權及主場

伯明翰體育（2309）與買家訂立購股協議，以530萬英鎊(約5200萬港元)出售BCP已發行股本之約24%及欠款。另外，東霓╱勝者環球亦以470萬英鎊向買家出售BCP 21.64%股權、持有聖安德魯斯球場（St. Andrew’s Stadium)的BCSL等資產。完成後，買家將持有BCP 45.64%，而上市公司則持有51%，餘下3.36%由公眾股東擁有。

伯明翰體育預期，出售事項將帶來約280萬英鎊（相當於約2750萬港元）之除稅前收益。所得款項淨額約4620萬港元，其擬用作一般營運資金及╱或可能出現之任何潛在投資機會及償還外部債務。

買方為Shelby Companies Limited。Shelby Companies Limited 是 Knighthead Annuity & Life Assurance Company 的子公司，由美國金融家 Tom Wagner 管理。

BCP為「Birmingham City PLC」，2022年稅後虧損2500萬英鎊，於2022年6月30日，BCP集團之綜合負債淨額約為1.12億英鎊。BCP持有英冠球會Birmingham City Football Club PLC。

東霓其全部已發行股本由公司主要股東Vong Pech實益全資擁有，Vong Pech先生實益擁有公司已發行股本約23.53%。

勝者環球為獨立第三方。

買方將向BCP及BCFC提供本金總額為5000萬英鎊（相當於約4.91億港元）之營運貸款融資，以資助BCP集團之預算營運成本及開支。另外，買方將爭取一筆按照營運貸款協議向BCP或BCFC發放之金額不超過500萬英鎊（相當於約4910萬港元）之貸款。

Tom Wagner於球會網站上發信稱，Knighthead的專長是扭轉和改造遇到困難的組織。Knighthead對運動充滿熱情，參與並親眼目睹了它推動積極的經濟和社會變革的能力。Knighthead計劃根據 EFL 指南投入資源、技能和決心，為球會和城市的利益提供轉型改進。伯明翰的潛力是無限的。

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