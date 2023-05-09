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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升14日 港美息差連續4日收窄

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升14日，升2.41點子至3.77262%，是1月4日後最高，當日報3.86405%。對上一次連升14日是2022年12月01日，當日拆息報4.83881%。

港元現報7.8475元升值15點子，曾貶值最多2點子，報7.8492元，亦曾升值最多23點子，報7.8467元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.54點子至3.5206%；1星期HIBOR升0.8點子至3.62988%；2星期HIBOR升1.67點子至3.65214%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.6點子至4.09339%；6個月期HIBOR升1.8點子至4.20464%；12個月期HIBOR升0.63點子至4.50982%。

美元指數現報101.473升值0.096點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(5月5日)報5.10443%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4401%，連續4日收窄，利差是2023年3月22日後最窄，當日差距為-1.4281%。

對上一次連續4日收窄，是2023年4月24日，當日利差報-1.8757%。

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