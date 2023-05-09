江蘇廣電總台周一晚間報道，根據中國中央政府的命令，相關部門在北京、上海、深圳和蘇州等金融重鎮開展聯合執法行動。蘇州市國家安全局與相關部門對凱盛融英信息科技(上海)股份有限公司蘇州分公司進行現場執法。相關部門依法對公司人員進行了詢問，並對有物品進行檢查、查驗，但未說明其他公司是否也成為目標。報道沒有提供聯合執法行動的時間。

凱盛融英周一晚在其微信公眾號發文稱，國家利益高於一切，將堅決貫徹國家安全發展觀，帶頭規範諮詢行業。

彭博社報道，紐約諮詢公司Teneo Holdings LLC董事總經理Gabriel Wildau說，外國公司需要評估他們在中國從事的工作是否會被視為支持具有敵意的議程。表面上看起來不敏感或與國家安全無關的信息，如果用於為服務反華或支持脫鈎議程提供建議的內容上，可能會被視為敏感信息。

Wildau補充說，目前尚不清楚紅線在哪裡，因此任何位於灰色區域的工作都應該在中國境外進行。他說，從最近的事件中感覺到，中國員工和長期外派人員比來訪的高管面臨更大的風險。

央視周一報道，一些諮詢企業為佔領市場、牟取利益，無視國家安全風險，「精心物色挑選、利誘誆騙」重點領域敏感行業專家學者提供內部涉密情況，對中國產業發展和經濟安全造成重大危害，最終「淪為境外刺探、收買、套取國家秘密和情報的幫凶」。

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