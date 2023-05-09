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恒指半日跌108點 中特估續炒 中資券商齊升

內地4月美元計出口增幅高於預期，人民幣計連續3個月增長。A股市場續升，「中特估」行情擴大到券商股，光大證券、中國銀河和中金A股均漲停，港H股亦多隻創52周高。

恒指今早低開44點，高位跌0點，低位跌137點，半日高低波幅139點。通訊服務、非必需消費品、金融股推低大市。全市上升股份比例為21.77%，下跌為27.07%，無升跌為51.14%。

恒指半日跌108點或0.53%，報20188點，大市成交金額551億元；國指跌38點或0.56%，報6859點。恒生科技指數收報3868點，跌1.17%。

藍籌股成交金額239.72億元，佔大市成交43.5%；科指成份股成交金額95.51億元，佔大市成交17.33%；國指成份股成交金額209.96億元，佔大市成交38.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.04%，至85.97億元，佔大市成交15.58%。牛熊證成交金額39億元，減少26.51%；窩輪成交金額46.97億元，減少19.9%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌31隻升，43隻下跌，2隻無升跌。煤氣（0003）升5.14%，收報7.57元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌6.35%，收報19.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報98.15元，升1.5%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報19.48元，跌6.35%。

恒指續高於20天線(20151.92點)。科指跌穿10天線(3872.79點)。

北水南下合計淨流入6.89億元，較上日減少62.17%，連續第2日流入，累計流入25.11億元，對上一次連續2日淨流入是4月24日。南水北上合計淨流出6.22億元人民幣，終止連續2日流入。

中資券商A股炒起，港股跟升。中金（3908）收報18.92元，升9.49%；光大證券（6178）收報6.78元，升9.71%；中國銀河（6881）創52周高，見5.24元，收報5.21元，升5.89%；海通證券（6837）創52周高，見6元，收報5.94元，升2.24%；中信証券（6030）收報17.9元，升3.35%；華泰證券（6886）收報11.16元，升4.3%；招商證券（6099）收報8.65元，升2.61%；廣發証券（1776）收報12.66元，升2.76%；國泰君安（2611）創52周高，見10.98元，收報10.92元，升3.41%。

中銀香港（2388）：私人財富客戶數目按年升逾3成 伙中銀人壽推新壽險計劃。收報25.15元，升1%。

伯明翰體育（2309）、大股東 向美基金售 英冠球會伯明翰45.6%股權及主場。收報0.7元，無升跌。

諾誠健華（9969）公布季績。收報8.74元，跌2.02%。

怡俊集團（2442）上市，定價1.28元。收報0.98元，跌23.44%。

恒宇（2448）官網發信，將最大限度回饋股民。收報0.325元，升1.56%。

遠洋集團（3377）4月協議銷售額按年微升2%。收報0.7元，升6.06%。

路透：傳匯控（0005）收購「滙豐晉信」餘下51%股權。收報59.75元，升0.42%。

李小雙任天韵國際（6836）運動飲品代言，變身主要股東。收報2.3元，跌2.54%。

雅居樂（3383）4月預售金額下跌約6%。收報1.56元，升1.3%。

中梁控股（2772）4月合約銷售按年跌近兩成。收報0.5元，升1.01%。

長城汽車（2333）今年首4個月銷量跌7.18%。收報9.47元，升0.85%。

巴菲特再減持比亞迪（1211）。另，比亞迪否認長沙工廠爆離職潮，比亞迪：長沙園區人員招聘工作正常進行。收報239.2元，跌0.33%。

吉利（0175）4月銷量升58%創年內新高，完成目標26%，純電升148%。收報9.77元，跌0.41%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見2.25元，收報1.93元，跌7.66%；正味集團（2147）創上市新高，見0.81元，收報0.78元，升2.63%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1063.75元，收報1063.75元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1027.85元，收報1027.85元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見14.87元，收報14.87元，升1.57%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見12.13元，收報12.12元，升0.5%；海通證券（6837）創52周高，見6元，收報5.94元，升2.24%；中國銀河（6881）創52周高，見5.24元，收報5.21元，升5.89%；國泰君安（2611）創52周高，見10.98元，收報10.92元，升3.41%；北京控股（0392）創52周高，見35.4元，收報35.35元，升0.57%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.66元，收報15.8元，跌4.59%；聯邦制藥（3933）創52周高，見7.14元，收報7.01元，升0.43%；神威藥業（2877）創52周高，見9.8元，收報9.49元，跌3.06%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見0.99元，收報0.9元，跌2.17%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見4.73元，收報4.68元，升0.21%；中國人壽（2628）創52周高，見15.82元，收報15.76元，升0.38%；中信（0267）創52周高，見10.86元，收報10.76元，升1.7%；中石化（0386）創52周高，見5.45元，收報5.41元，升0.56%；中國銀行（3988）創52周高，見3.45元，收報3.4元，跌0.58%；聯通（0762）創52周高，見6.55元，收報6.54元，升2.03%；中石油（0857）創52周高，見5.6元，收報5.57元，升1.64%；中海油（0883）創52周高，見13.36元，收報13.28元，升1.68%；神華（1088） 創52周高，見28.6元，收報28.6元，升2.88%；農業銀行（1288）創52周高，見3.28元，收報3.27元，無升跌；交行（3328）創52周高，見5.65元，收報5.53元，跌1.07%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.098元，收報0.102元，跌0.97%；聯易融（9959）低見2.64元，收報2.67元，跌2.55%；朗詩綠色管理（0106）低見0.098元，收報0.102元，跌0.97%；中國金融投資管理（0605）低見0.52元，收報0.52元，跌17.46%；雋泰控股（0630）低見0.062元，收報0.062元，跌4.62%；首控集團（1269）低見0.053元，收報0.055元，跌8.33%；綠色經濟（1315）低見0.14元，收報0.158元，跌0.63%；工蓋有限公司（1421）低見0.229元，收報0.229元，跌6.53%；基石控股（1592）低見0.073元，收報0.078元，升1.3%；力勤資源（2245）低見10.46元，收報10.48元，跌2.24%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，中國汽車內飾（0048）低見0.27元，收報0.435元，升45%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.86元，收報3.86元，跌0.77%；龍記集團（0255）低見2.18元，收報2.21元，升0.91%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）低見0.186元，收報0.196元，無升跌；中譽集團（0985）低見1.26元，收報1.46元，跌2.67%；富匯國際集團控股（1034）低見0.64元，收報0.69元，跌5.48%；上海復旦（1385）低見21.1元，收報21.4元，跌2.06%；常達控股（1433）低見0.048元，收報0.048元，跌2.04%；恩典生命科技（2112）低見0.495元，收報0.5元，跌5.66%。

異動股

上升異動股，包括，中國汽車內飾（0048）見52周低0.27元，收報0.435元，升45%；潤歌互動（2422）收報0.76元，升20.63%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.227元，升18.85%；寶聯控股（8201）收報0.068元，升17.24%；惠陶集團（8238）創52周高，見0.415元，收報0.4元，升15.94%；植華集團（1842）收報0.81元，升15.71%；勛龍（1930）收報0.34元，升13.33%；協鑫新能源（0451）收報0.6元，升13.21%；飛天雲動（6610）收報1.96元，升12.64%；包浩斯（0483）收報0.63元，升12.5%。

下跌異動股，包括，興利（香港）控股（0396）收報0.075元，跌25%；怡俊集團（2442）收報0.98元，跌23.44%；未來發展控股（1259）平上市低位0.04元，收報0.041元，跌22.64%；新威國際（0058）平上市低位0.085元，收報0.085元，跌19.05%；遊萊互動（2022）收報0.052元，跌18.75%；中國金融投資管理（0605）創上市新低，見0.52元，收報0.52元，跌17.46%；中國創意控股（8368）收報0.181元，跌15.02%；王朝酒業（0828）收報0.23元，跌14.81%；金涌投資（1328）收報0.037元，跌13.95%。

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