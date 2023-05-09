古星輝又分享，SUPREME客戶的反饋，市場調查反映普遍客戶清晰了解SUPREME品牌定位優越和尊賞，網絡、客服和配套增值優惠體驗與普通3客戶明顯有別。古星輝表示，SUPREME客戶最低月費為金卡級400元，最高為礸石級600元。他又透露，SUPREME客戶數目黃金佔比為20%，而目前仍未達該水平。古又分享，SUPREME客戶網齡較高，大多為3HK 多年月費客戶，期望除了為其提供月費服務外，希望有更多生活品味體驗，如剛在尖沙咀分店舉辦SUPREME客戶聚會。

談及「五一黃金周」表現，和記電訊個人市場銷售高級副總裁黃興全表示，截至昨日業務輕微上升，復活節假期後整體分店人流增加10%至15%，「五一」假期漫遊業務亦有增幅。古星輝又表示，不少內地訪客會來港購買SoSim 儲值卡，帶動預付卡業務增長，惟相關消費不反映在漫遊業務內。古星輝預計，暑假將是本港另一個旅遊季節高峰。

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