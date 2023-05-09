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內地進口跌拖累環球 恒指跌429點 見兩個月最大跌幅 成交增13% 北水減少48%

 

內地4月進口急跌，市場評估經濟前景及等待美國明日公布的通脹數據，美期、歐股、亞股、美債息、油價均向下，上證綜指創下逾兩周最大跌幅，中國銀行A股成交額達到近60億元人民幣，為2015年以來的最大。A股、港股升後急回，「中特估」炒至中資券商，但早前領軍的內銀內險能源股回吐，中芯（0981）於兩地均大跌。恒指創近兩個月最跌幅，國指、科指見兩個月收市新低。大市成增13%，見近3周最多，北水流入減少48%。

恒指今早低開44點，高位跌0點，午後進一步跌479點，高低波幅480點。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為18.22%，下跌為44.06%，無升跌為37.71%。

恒指收市跌429點或2.12%，報19867點，大市成交金額1221億元，較上日增加13.09%，是4月17日1365.79億元成交後最多；國指跌162點或2.36%，報6735點。恒生科技指數收報3798點，跌2.95%。

藍籌股成交金額612.01億元，佔大市成交50.12%；科指成份股成交金額262.39億元，佔大市成交21.48%；國指成份股成交金額526.5億元，佔大市成交43.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.87%，至114.94億元，佔大市成交9.41%。牛熊證成交金額56.44億元，增加6.34%；窩輪成交金額58.5億元，減少0.25%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。煤氣（0003）、神華（1088） 、中海外（0688）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，67隻下跌，1隻無升跌。煤氣（0003）升6.25%，收報7.65元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌7.4%，收報19.26元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報23.65元，升0.21%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報19.26元，跌7.4%。

恒指跌穿10天線(19890.56點)、20天線(20135.87點)、50天線(20023.02點)。科指跌穿10天線(3865.78點)。

北水南下合計淨流入9.4億元，較上日減少48.37%，連續第2日流入，累計流入27.62億元，對上一次連續2日淨流入是4月24日。南水北上合計淨流入9.83億元人民幣，較上日減少52.01%，連續第3日流入，累計流入36.66億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.36%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為3.53%。低見19817.78點，是5月4日19695.73點後最低。收市報19867.58點，是5月3日後收市新低，當日報19699.16點。

科指曾跌最多3.16%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.44%。低見3790.57點，是5月3日3785點後最低。收市報3798.7點，是3月14日後收市新低，當日報3790.62點。

國指曾跌最多3.16%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.44%。低見3790.57點，是5月3日3785點後最低。收市報3798.7點，是3月14日後收市新低，當日報3790.62點。

午後消息股表現

渣打（2888）五一黃金周內地客開戶按月增4成。收報60.25元，跌1.47%。

摩通唱好本港公用股 升煤氣（0003）評級至「中性」。收報7.65元，升6.25%。長江基建（1038）收報46.5元，跌0.53%。電能實業（0006）收報46.1元，跌0.86%。

大摩預料頤海國際（1579）股價15日內會上升 予「增持」評級 目標價29元。收報20.55元，跌1.2%。

和記電訊（0215）：SUPREME品牌第4間分店開幕 期望年內可再增2至3間。收報1.37元，升1.48%。

巴菲特再減持比亞迪（1211）。比亞迪旗下獲批受讓易安財產保險。另，比亞迪否認長沙工廠爆離職潮，比亞迪：長沙園區人員招聘工作正常進行。收報237.6元，跌1%。

今早及隔晚消息股表現

中銀香港（2388）：私人財富客戶數目按年升逾3成 伙中銀人壽推新壽險計劃。收報24.95元，升0.2%。

伯明翰體育（2309）、大股東 向美基金售 英冠球會伯明翰45.6%股權及主場。收報0.7元，無升跌。

諾誠健華（9969）公布季績。收報8.72元，跌2.24%。

怡俊集團（2442）上市，定價1.28元。收報0.98元，跌23.44%。

恒宇（2448）官網發信，將最大限度回饋股民。收報0.31元，跌3.13%。

遠洋集團（3377）4月協議銷售額按年微升2%。收報0.67元，升1.52%。

路透：傳匯控（0005）收購「滙豐晉信」餘下51%股權。收報59.3元，跌0.34%。

李小雙任天韵國際（6836）運動飲品代言，變身主要股東。收報2.3元，跌2.54%。

雅居樂（3383）4月預售金額下跌約6%。收報1.52元，跌1.3%。

中梁控股（2772）4月合約銷售按年跌近兩成。收報0.48元，跌3.03%。

長城汽車（2333）今年首4個月銷量跌7.18%。收報9.4元，升0.11%。

吉利（0175）4月銷量升58%創年內新高，完成目標26%，純電升148%。收報9.64元，跌1.73%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見2.25元，收報1.95元，跌6.7%；正味集團（2147）創上市新高，見0.85元，收報0.82元，升7.89%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8371.85元，收報8371.85元，升0.02%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1063.75元，收報1063元，升0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1027.85元，收報1027.85元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見14.91元，收報14.87元，升1.57%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見12.22元，收報11.93元，跌1.08%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1066.35元，收報1066.35元，升0.01%；中金（3908）創52周高，見19.2元，收報18元，升4.17%；海通證券（6837）創52周高，見6.01元，收報5.79元，跌0.34%；中國銀河（6881）創52周高，見5.28元，收報5.06元，升2.85%；國泰君安（2611）創52周高，見11.14元，收報10.78元，升2.08%；北京控股（0392）創52周高，見35.55元，收報34.85元，跌0.85%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.66元，收報15.98元，跌3.5%；聯邦制藥（3933）創52周高，見7.14元，收報7元，升0.29%；神威藥業（2877）創52周高，見9.8元，收報9.27元，跌5.31%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見0.99元，收報0.91元，跌1.09%。

破頂指數成份股包括，中國人壽（2628）創52周高，見15.84元，收報15.5元，跌1.27%；中信（0267）創52周高，見10.86元，收報10.4元，跌1.7%；中石化（0386）創52周高，見5.47元，收報5.31元，跌1.3%；中國銀行（3988）創52周高，見3.45元，收報3.37元，跌1.46%；聯通（0762）創52周高，見6.58元，收報6.42元，升0.16%；中石油（0857）創52周高，見5.62元，收報5.49元，升0.18%；中海油（0883）創52周高，見13.36元，收報12.94元，跌0.92%；神華（1088） 創52周高，見28.7元，收報28.35元，升1.98%；農業銀行（1288）創52周高，見3.28元，收報3.21元，跌1.83%；工商銀行（1398）創52周高，見4.73元，收報4.61元，跌1.28%；交行（3328）創52周高，見5.65元，收報5.48元，跌1.97%；。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.098元，收報0.102元，跌0.97%；普天通信（1720）低見0.075元，收報0.08元，跌3.61%；毅德國際（1396）低見0.69元，收報0.69元，跌1.43%；雄岸科技（1647）低見0.05元，收報0.05元，跌19.35%；聯易融（9959）低見2.62元，收報2.65元，跌3.28%；新威國際（0058）低見0.082元，收報0.086元，跌18.1%；朗詩綠色管理（0106）低見0.098元，收報0.102元，跌0.97%；信能低碳（0145）低見0.049元，收報0.049元，跌9.26%；先機企業集團（0176）低見0.021元，收報0.022元，跌8.33%；YGM TRADING（0375）低見0.97元，收報1.01元，跌8.18%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，康希諾生物（6185）低見33.1元，收報33.2元，跌4.32%；上海復旦（1385）低見20.75元，收報21.25元，跌2.75%；保利協鑫（3800）低見1.79元，收報1.81元，跌1.09%；中國汽車內飾（0048）低見0.27元，收報0.36元，升20%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.83元，收報3.83元，跌1.54%；天利控股集團（0117）低見0.365元，收報0.395元，跌2.47%；NANYANG HOLD（0212）低見25元，收報25元，跌0.6%；博富臨置業（0225）低見8.3元，收報8.3元，無升跌；龍記集團（0255）低見2.18元，收報2.21元，升0.91%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，所羅門環球控股（8133）收報0.2元，升33.33%；潤歌互動（2422）收報0.83元，升31.75%；壹照明（8222）收報0.051元，升27.5%；協鑫新能源（0451）急升26%後停牌；海峽石油化工（0852）收報0.169元，升23.36%；中國汽車內飾（0048）見52周低0.27元，收報0.36元，升20%；飛天雲動（6610）收報2.07元，升18.97%；紫元元（8223）收報1.4元，升17.65%；首都金融控股（8239）收報0.57元，升17.53%；中國新城鎮（1278）收報0.068元，升17.24%。

下跌異動股，包括，未來發展控股（1259）創上市新低，見0.032元，收報0.033元，跌37.74%；綠竹生物（2480）見52周低16.6元，收報16.7元，跌24.09%；怡俊集團（2442）收報0.98元，跌23.44%；舍圖控股（8392）見52周低0.057元，收報0.059元，跌21.33%；興利（香港）控股（0396）收報0.079元，跌21%；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.05元，收報0.05元，跌19.35%；新威國際（0058）創上市新低，見0.082元，收報0.086元，跌18.1%；米格國際（1247）收報0.65元，跌17.72%；神話世界（0582）創上市新低，見0.106元，收報0.107元，跌17.05%。

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