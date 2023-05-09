長實（1113）公布，提出以現金每股80便士全面收購在倫交所上市的房託基金 Civitas Social Housing PLC，較上周五每股收市價55.4便士高出44.4%。
該基金之每股資產淨值於2023年3月31日為109.16便士。是項全面收購之總代價約為4.85億英鎊（約港幣48.11億元）。
長實特別項目總監趙汝成表示，Civitas Social Housing PLC 具備穩健收入及可靠回報的特質，既符合長江實業的投資準則，亦可擴充集團之環球房地產資產組合。過去多年，Civitas Social Housing PLC 建立了良好往績，與英國多個地方政府機構(Local Authorities)、護理機構，以及房屋協會合作無間。Civitas Social Housing PLC 促進提供社區護理範疇，為英國 National Health Service (NHS) 減輕壓力，甚具意義。
Civitas Social Housing PLC 是一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋(Specialist Supported Housing) 及家居護理房屋 (Residential Care Houses)，專門為 18 歲至 65 歲患有長期學習障礙或心理健康問題之成年人提供住所。
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