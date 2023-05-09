巴郡周年大會不用否決分拆，決議只有一個，就是聽股神巴菲特分享投資心得，還有意無意間將那些業務多元化且歷史悠久的日本傳統商社帶到台前。投資至今，這些日式回報證明是理想的投資，甚至也可能成為他的合作夥伴。
但話說在前頭，蘋果作為巴郡（歷來？）最好的投資，或許單靠「產品力」便已足夠，而股神看中日股（而非傳統「固步自封、閉門造車」的日本市場！），更大可能是風險回報比的計算及投資控制力的考量，浪漫點說是匠人精神之類的特質？"Really wonderful partners. I don't have to do anything."。股神躺贏也。
這種另類「」（日特估），其實也一樣是價值修復。是以巴菲特也稱投資日本的故事未完，有意加碼「超配」日股，巴郡計劃持有這些投資10至20年。據報mandate還可以將其在每家「標的」股份上限，進一步提高至9.9%，相比已增持至佔7.4%。
於2020年8月首次作出披露後，巴郡已增持五家集團股份，分別是伊藤忠商事株式會社(Itochu Co., 8001.TO) 、丸紅株式會社(Marubeni Co., 8002.TO)、三菱商事株式會社(Mitsubishi Co., 8058.TO)、三井物產(Mitsui & Co., 8031.TO)和住友商事株式會社(Sumitomo Co.,8053.TO)。SIMMM亦令股神日股倉位是在美國以外最多的地方。
92歲的巴菲特早前才第2次訪問日本（跑輸何止一代香港人），他在2011年首次訪日，當時視察了旗下企業有份投資、總部設於福島縣磐城市的金屬切割工具製造商Tungaloy，此行又似乎散發某些信息。
並非所有投資者都喜歡日本大型商社，認為其業務過於複雜，難以理解。但對於投資瓣數多元化及規模龐大的巴郡，卻可能是簡單透明度高的easy job。巴菲特稱，日本商社的另一吸引之處，在於其股票回購及巨額股息支付。若價格合適，也會考慮投資其他日本企業。
當然，「俾你估到我仲叫股神？」除了入股日企，巴郡更有備而來「提供」一批日圓定價債券，使該公司近年發行日圓債券的規模增加超過 1 萬億日圓 (75 億美元)，可能是平錢買平貨之舉？至少不會是愚蠢的投資決定，因為不排除大把人跟買「接貨」。
或許是股神效應，可能會鼓勵海外投資者投資日本股票，尤其是價值型股票。高盛接觸過客戶後發現，四月以降客戶對流動性強、市淨率低的日本股票，興趣顯著上升，注意力也轉向了能夠為投資者提供價值和質素的公司，揀選條件如下：
這些低市淨率的公司，由於相對低估值，其股息收益率也高於市場水平，而且 OPM 和 ROE 合理。結果得出45 隻股票，其中也有西方石油的行家，而SIMMM當中只有一隻住友商事「入選」，但也可能是其他四隻股份「升咗先算」，以至也已經不太便宜？
東交所強調並非只著眼低市淨率的股票，不僅關注市淨率低於 1.0 倍的公司，期望所有上市公司，無論其當前估值如何，都應努力改善。 目標絕對不是讓破淨股成為完善制度、所有人都能接受的標準，相反，是為了提高整個市場的估值。
但實情是若將 TOPIX 與歐美等成熟市場比較，最大分別便是日本有大量below book的股票。 東交所Prime版最多股份集中於0.5x至1.0x PBR，而在美國和歐洲則超過 2.0x；與此同時，有過半數標普500指數股份的 ROE 超過15%，但東證Prime只有五分之一做得到。
Prime 和 Standard 於去年 4 月面世，作為日股改革一部分。Prime 主要涵蓋在國際上活躍的公司，而 Standard 則專注於國內運營的公司組成。而有越來越多的日本公司正申請從最頂級 的Prime板轉移到較低的標準（Standard)板，以專注於追求業務增長，而不是滿足嚴格的上市標準，當中包括提振股價！
這似乎亦印證了東交所的當務之急。企業管治戰略是一項長期的工作，目前所需的不是一次性回購或提高股息就能解決。企業要考慮實現可持續的增長水平，從而提高長期回報。可以說是令和時代的上市企業改革開端，要行價值投資，以PB計股價長遠可以升十倍「合晒何車」，難怪乎股神也稱有機會繼續增持，下年股東大會可以在台上食Donki了？
日本上市公司尤其是在 Prime 板掛牌的，不論在投資者對話、資本意識和戰略方向等方面，都負有一定的公司管治責任。可以說，確實要有能力通過減少每股淨資產和/或增加回報的吸引力，對市淨率產生重大的積極影響。當中微細到甚至承認缺乏英語演示材料，翻譯得可能差過村上春樹小說。
總言之，此刻把日資金配置在日本，讓他更自在一些。巴菲特表示，地緣政治緊張是其沽出台積電的因素，強調台積電是一家管理良好的公司，只是巴郡有更好的地方部署資本。減持比亞迪則將有助於更好的資本配置，而在沽貨期間，比亞迪銷售業績出色。但就沒有人會認真說「別讓巴菲特走了」？
久利生