但話說在前頭,蘋果作為巴郡(歷來?)最好的投資,或許單靠「產品力」便已足夠,而股神看中日股(而非傳統「固步自封、閉門造車」的日本市場!),更大可能是風險回報比的計算及投資控制力的考量,浪漫點說是匠人精神之類的特質?"Really wonderful partners. I don't have to do anything."。股神躺贏也。

這種另類「」(日特估),其實也一樣是價值修復。是以巴菲特也稱投資日本的故事未完,有意加碼「超配」日股,巴郡計劃持有這些投資10至20年。據報mandate還可以將其在每家「標的」股份上限,進一步提高至9.9%,相比已增持至佔7.4%。

於2020年8月首次作出披露後,巴郡已增持五家集團股份,分別是伊藤忠商事株式會社(Itochu Co., 8001.TO) 、丸紅株式會社(Marubeni Co., 8002.TO)、三菱商事株式會社(Mitsubishi Co., 8058.TO)、三井物產(Mitsui & Co., 8031.TO)和住友商事株式會社(Sumitomo Co.,8053.TO)。SIMMM亦令股神日股倉位是在美國以外最多的地方。

92歲的巴菲特早前才第2次訪問日本(跑輸何止一代香港人),他在2011年首次訪日,當時視察了旗下企業有份投資、總部設於福島縣磐城市的金屬切割工具製造商Tungaloy,此行又似乎散發某些信息。

並非所有投資者都喜歡日本大型商社,認為其業務過於複雜,難以理解。但對於投資瓣數多元化及規模龐大的巴郡,卻可能是簡單透明度高的easy job。巴菲特稱,日本商社的另一吸引之處,在於其股票回購及巨額股息支付。若價格合適,也會考慮投資其他日本企業。

當然,「俾你估到我仲叫股神?」除了入股日企,巴郡更有備而來「提供」一批日圓定價債券,使該公司近年發行日圓債券的規模增加超過 1 萬億日圓 (75 億美元),可能是平錢買平貨之舉?至少不會是愚蠢的投資決定,因為不排除大把人跟買「接貨」。

或許是股神效應,可能會鼓勵海外投資者投資日本股票,尤其是價值型股票。高盛接觸過客戶後發現,四月以降客戶對流動性強、市淨率低的日本股票,興趣顯著上升,注意力也轉向了能夠為投資者提供價值和質素的公司,揀選條件如下:

在 TOPIX 上市的日本股票

3個月日均成交至少 1000 萬美元

股息收益率超過3%

低於 1.0 倍的市淨率

經營利潤率OPM超過 5%

淨資產收益率ROE超過5%

按過去 3 年平均同比股息增長率排序

這些低市淨率的公司,由於相對低估值,其股息收益率也高於市場水平,而且 OPM 和 ROE 合理。結果得出45 隻股票,其中也有西方石油的行家,而SIMMM當中只有一隻住友商事「入選」,但也可能是其他四隻股份「升咗先算」,以至也已經不太便宜?

東交所強調並非只著眼低市淨率的股票,不僅關注市淨率低於 1.0 倍的公司,期望所有上市公司,無論其當前估值如何,都應努力改善。 目標絕對不是讓破淨股成為完善制度、所有人都能接受的標準,相反,是為了提高整個市場的估值。

但實情是若將 TOPIX 與歐美等成熟市場比較,最大分別便是日本有大量below book的股票。 東交所Prime版最多股份集中於0.5x至1.0x PBR,而在美國和歐洲則超過 2.0x;與此同時,有過半數標普500指數股份的 ROE 超過15%,但東證Prime只有五分之一做得到。

Prime 和 Standard 於去年 4 月面世,作為日股改革一部分。Prime 主要涵蓋在國際上活躍的公司,而 Standard 則專注於國內運營的公司組成。而有越來越多的日本公司正申請從最頂級 的Prime板轉移到較低的標準(Standard)板,以專注於追求業務增長,而不是滿足嚴格的上市標準,當中包括提振股價!

這似乎亦印證了東交所的當務之急。企業管治戰略是一項長期的工作,目前所需的不是一次性回購或提高股息就能解決。企業要考慮實現可持續的增長水平,從而提高長期回報。可以說是令和時代的上市企業改革開端,要行價值投資,以PB計股價長遠可以升十倍「合晒何車」,難怪乎股神也稱有機會繼續增持,下年股東大會可以在台上食Donki了?

日本上市公司尤其是在 Prime 板掛牌的,不論在投資者對話、資本意識和戰略方向等方面,都負有一定的公司管治責任。可以說,確實要有能力通過減少每股淨資產和/或增加回報的吸引力,對市淨率產生重大的積極影響。當中微細到甚至承認缺乏英語演示材料,翻譯得可能差過村上春樹小說。

總言之,此刻把日資金配置在日本,讓他更自在一些。巴菲特表示,地緣政治緊張是其沽出台積電的因素,強調台積電是一家管理良好的公司,只是巴郡有更好的地方部署資本。減持比亞迪則將有助於更好的資本配置,而在沽貨期間,比亞迪銷售業績出色。但就沒有人會認真說「別讓巴菲特走了」?

久利生