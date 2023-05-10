道瓊斯工業平均指數收跌56點，跌幅0.17%，報33561點。標普500指數收跌18點，跌幅0.46%，報4119點。納斯達克綜合指數收跌77點，或0.64%，報12179點。

聯合健康跌0.45%，報490.38美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累14點，而波音升2.34%，報201.88元，貢獻道指30點。

科技股方面，蘋果收市報171.77元，跌0.99%，谷歌母公司Alphabet收市報107.35元，跌0.38%，亞馬遜收市報106.62元，升0.74%，Facebook收市報233.37元，升0.04%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.33%，報465點。德國DAX指數收漲0.02%，報15955點；法國CAC 40指數跌0.59%，報7397點；英國富時100指數收跌0.19%，報7764點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.23%，報6320點。

美國2年期債息曾高見4.068厘，是5月2日後最高。收市報4.0221厘，是5月1日後收市新高。連升3日，累計升0.2318厘，對上一次連升3日是4月17日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月17日。

美國10年期債息曾高見3.53厘，是5月2日後最高。收市報3.5186厘，是5月1日後收市新高。連升4日，累計升0.183厘，對上一次連升4日是2022年12月27日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2022年10月18日。

美2年期10年期債息倒掛，曾擴至54.712基點，是5月3日後最低。收市報50.77基點，是5月2日後收市新低。連跌3日，累計跌9.384基點，對上一次連跌3日是4月18日。

美3個月10年期債息倒掛，曾擴至183.687基點，是5月8日後最低。收市報172.834基點，是5月5日後收市新低。

道指曾跌最多0.32%，低見33509.72點，是5月8日後最低。收市報33561.81點，是5月4日後收市新低。連跌2日，累計跌112.57點，對上一次連跌2日是5月2日。

標指曾跌最多0.52%，低見4116.65點，是5月5日後最低。收市報4119.17點，是5月4日後收市新低。

納指曾跌最多0.68%，是5月4日後最大跌幅，低見12174.06點，是5月5日12065.72點後最低。收市報12179.55點，是5月4日後收市新低。

其他報道

北水增持中行 減持建行