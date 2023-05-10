個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.07%，折合報328.19元；阿里巴巴（9988）升1.42%，折合報80.58元；美團（3690）升0.24%，折合報130.62元；匯控（0005）升0.43%，折合報59.55元；建行（0939）跌0.42%，折合報5.55元。

道期現升0.092%；標期現升0.15%；納期現升0.13%。日股現跌0.21%，韓股現跌0.22%，澳股現跌0.36%。

VIX指數隔晚升4.29%或0.73點，報17.71點。

紐油現跌0.31%或0.22美元，報73.48美元；布油現跌0.28%或0.21美元，報77.22美元；金價現升0.09%或1.85美元，報2036.41美元；LME 銅期貨隔晚升0.11%或10美元，報8591.5美元。美國10年期債息現跌0.32%或0.0114厘，報3.5072厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，法拉帝（9638）、理想汽車（2015）、日清食品（1475）、寶勝國際（3813）、越南製造加工出口（0422）、裕元集團（0551）、再鼎醫藥（9688）、正大企業國際（3839）。

協鑫新能源（0451）與獨立第三方洽談出售光伏電站項目。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall 4月訂單總商品交易額按年跌5.5%至6.49億。

長和（0001）歐洲港澳電訊業務旗艦毛利按年增2%， 達17億歐元。

舜宇（2382）：手機廠備貨，出貨按月升，零件短缺緩解，車載鏡升23%。

長實（1113）擬斥約48億元收購英國房託基金Civitas Social Housing PLC。

恒生（0011）申請增設人民幣櫃台。

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