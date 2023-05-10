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永利澳門首季虧損收窄 息稅前轉賺1.55億美元

永利澳門（1128）公布，控股股東公布季績，當中包括永利澳門的數據，首季虧損收窄，由去年同期的蝕1.88億美元，降至蝕4978.3萬美元。澳門業務總計經調整後的物業EBITDAR為1.55億美元，去年同期為LBITDA 554.6萬美元。

Wynn Resorts, Limited行政總裁潘國宏表示，「於澳門，在經歷幾年挑戰過後，我們很高

興迎來大幅恢復的客量及需求，特別是在中場博彩和零售業務。我們相信我們已為澳門下一階段的增長和成功做好準備」。

第一季永利皇宮的經營收益為3.694億美元，較2022年第一季的1.633億美元增加2.060億美元。2023年第一季永利皇宮經調整後的物業EBITDAR為1.111億美元，而2022年第一季則為90萬美元虧損。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.72%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍但高於2022年第一季錄得的2.05%。中場業務的賭枱贏額百分比為22.1%，高於2022年第一季錄得的20.9%。

第一季永利澳門的經營收益為2.307億美元，較2022年第一季的1.351億美元增加9,560萬美元。2023年第一季永利澳門經調整後的物業EBITDAR為4,470萬美元，而2022年第一季則為470萬美元虧損。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.69%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍及低於2022年第一季錄得的3.84%。中場業務的賭枱贏額百分比為17.0%，低於2022年第一季錄得的17.5%。

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