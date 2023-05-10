恒指今早低開7點或0.04%，報19860點，大市成交金額24億元；國指今早高開6點或0.1%，報6741點。恒生科技指數開市報3805點，升0.18%。全市上升股份比例為7.19%，下跌為3.36%，無升跌為89.43%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。
藍籌34隻升，20隻下跌，22隻無升跌。東方海外（0316）升1.38%，報161.9元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌1.42%，報52元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，6隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報97.2元，升1.2%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報53.35元，跌0.93%。
恒指續低於10天線(19914.82點)。科指低於10天線(3863.93點)。
永利澳門（1128）首季虧損收窄，息稅前轉賺1.55億美元。開市報7.45元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）開市報22.8元，無升跌。理想汽車（2015）開市報97.2元，升1.2%。日清食品（1475）無成交，報6.86元。寶勝國際（3813）無成交，報0.65元。越南製造加工出口（0422）無成交，報0.56元。裕元集團（0551）開市報11.2元，跌0.53%。再鼎醫藥（9688）開市報27.5元，無升跌。正大企業國際（3839）無成交，報1.65元。
協鑫新能源（0451）與獨立第三方洽談出售光伏電站項目。開市報0.7元，升4.48%。
香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall 4月訂單總商品交易額按年跌5.5%至6.49億。無成交，報4.69元。
長和（0001）歐洲港澳電訊業務旗艦毛利按年增2%， 達17億歐元。開市報52.6元，跌1.03%。
舜宇（2382）：手機廠備貨，出貨按月升，零件短缺緩解，車載鏡升23%。開市報80.45元，無升跌。
長實（1113）擬斥約48億元收購英國房託基金Civitas Social Housing PLC。開市報46.05元，無升跌。
恒生（0011）申請增設人民幣櫃台。開市報114.4元，跌0.09%。
創上市新低，包括北森控股（9669）低見11.04元，開市報11.04元，跌1.78%。綠竹生物（2480）低見16.14元，開市報16.14元，跌3.35%。
異動股
上升異動股，包括，亞洲雜貨（8413）開市報0.206元，升12.57%；達力集團（0029）開市報10.32元，升10.85%；威揚酒業控股（8509）開市報0.33元，升10%；超人智能（8176）開市報0.24元，升9.09%；中國醫療網絡（0383）開市報1.08元，升8%；透雲生物（1332）開市報0.61元，升7.02%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.315元，升6.78%；新時代能源（0166）開市報0.127元，升6.72%；香港航天科技（1725）開市報8.16元，升5.84%；信懇智能（1967）開市報21.95元，升5.53%。
下跌異動股，包括，海豐國際（1308）開市報12.68元，跌5.09%；綠竹生物（2480）見52周低16.14元，開市報16.14元，跌3.35%；國農金融投資（8120）開市報0.116元，跌3.33%；新東方（9901）開市報31.45元，跌3.08%；哈爾濱銀行（6138）開市報0.26元，跌1.89%；滔搏（6110）開市報6.4元，跌1.84%；北森控股（9669）創上市新低，見11.04元，開市報11.04元，跌1.78%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報7.35元，跌1.74%。
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