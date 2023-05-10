恒指今早低開7點或0.04%，報19860點，大市成交金額24億元；國指今早高開6點或0.1%，報6741點。恒生科技指數開市報3805點，升0.18%。全市上升股份比例為7.19%，下跌為3.36%，無升跌為89.43%。