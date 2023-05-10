美國債務上限談判無進展，MSCI亞太指數勢創逾兩周最大跌幅，A股、港股向下。恒指今早低開7點，曾短暫倒升最多12點，其後最多跌170點，半日高低波幅183點。金融、非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為11.68%，下跌為13.97%，無升跌為74.34%。