美國債務上限談判無進展，MSCI亞太指數勢創逾兩周最大跌幅，A股、港股向下。恒指今早低開7點，曾短暫倒升最多12點，其後最多跌170點，半日高低波幅183點。金融、非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為11.68%，下跌為13.97%，無升跌為74.34%。
恒指半日跌143點或0.72%，報19723點，大市成交金額515億元；國指跌67點或1.01%，報6667點。恒生科技指數收報3778點，跌0.53%。
藍籌股成交金額171.39億元，佔大市成交33.27%；科指成份股成交金額12.4億元，佔大市成交2.4%；國指成份股成交金額13.38億元，佔大市成交2.59%。
窩輪及牛熊證成交金額增加2.87%，至114.94億元，佔大市成交471.98%。牛熊證成交金額56.44億元，增加6.34%；窩輪成交金額58.5億元，減少0.25%。
建行（0939）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。匯控（0005）、比亞迪（1211）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌23隻升，44隻下跌，9隻無升跌。吉利（0175）升2.9%，收報9.92元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.94%，收報20.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，14隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報81.7元，升1.55%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報51.65元，跌4.09%。
恒指曾跌穿250天線(19704.95點)，半日續低於10天線(19901.16點)。科指續低於10天線(3861.22點)。
北水南下合計淨流出3.88億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入42.89億元人民幣，較上日增加336.14%，連續第4日流入，累計流入79.55億元。
國泰（0293）：「盡快」向普通股股東派股息 維持運力恢復至疫情前70%目標。收報7.38元，無升跌。
據報中金（3908）旗下公司停用凱盛融英服務。收報18.1元，升0.56%。
百度（9888）稱逾300伙伴參與文心千帆內測。收報114元，跌1.38%。
匯控（0005）首季淨流入資金220億美元 部分來自瑞信。匯控展開最多20億美元回購。收報59.6元，升0.51%。
永利澳門（1128）首季虧損收窄，息稅前轉賺1.55億美元。收報7.45元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）收報22.8元，無升跌。理想汽車（2015）收報97.2元，升1.2%。日清食品（1475）收報6.86元，無升跌。寶勝國際（3813）收報0.65元，無升跌。越南製造加工出口（0422）收報0.56元，無升跌。裕元集團（0551）收報11.2元，跌0.53%。再鼎醫藥（9688）收報27.5元，無升跌。正大企業國際（3839）收報1.54元，跌6.67%。
協鑫新能源（0451）與獨立第三方洽談出售光伏電站項目。收報0.7元，升4.48%。
香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall 4月訂單總商品交易額按年跌5.5%至6.49億。收報4.69元，無升跌。
長和（0001）歐洲港澳電訊業務旗艦毛利按年增2%， 達17億歐元。收報53元，跌0.28%。
舜宇（2382）：手機廠備貨，出貨按月升，零件短缺緩解，車載鏡升23%。收報80.45元，無升跌。
長實（1113）擬斥約48億元收購英國房託基金Civitas Social Housing PLC。收報46.05元，無升跌。
恒生（0011）申請增設人民幣櫃台。收報114.2元，跌0.26%。
破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1064元，收報1063.1元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1028.8元，收報1028.8元，升0.09%；中國重汽（3808）創52周高，見14.68元，收報14.2元，無升跌；易通訊集團（8031）創52周高，見0.55元，收報0.54元，升3.85%；FUTURE DATA（8229）創52周高，見0.84元，收報0.82元，升2.5%。
5隻股份創上市新低，包括中國金融租賃（2312）低見0.216元，收報0.216元，跌22.86%；恆宇集團（2448）低見0.26元，收報0.28元，跌9.68%；VICON HOLDINGS（3878）低見0.11元，收報0.11元，跌5.17%；嘉創房地產（2421）低見1.28元，收報1.32元，跌0.75%；北森控股（9669）低見10.6元，收報10.78元，跌4.09%。
8隻股份創52周低，包括恩典生命科技（2112）低見0.495元，收報0.51元，跌3.77%；中國聯塑（2128）低見6.18元，收報6.28元，跌1.1%；協鑫科技（3800）低見1.79元，收報1.83元，升1.1%；康希諾生物（6185）低見33.1元，收報33.6元，升1.2%；宏光半導體（6908）低見0.78元，收報0.87元，升4.82%；萬成環球控股（8309）低見0.071元，收報0.071元，跌1.39%；舍圖控股（8392）低見0.056元，收報0.058元，跌1.69%；綠竹生物（2480）低見16.14元，收報17.52元，升4.91%。
異動股
上升異動股，包括，邁博藥業（2181）收報0.95元，升66.67%；怡康泰工程集團（8445）收報1.33元，升25.47%；守益控股（2227）收報0.081元，升20.9%；超人智能（8176）收報0.265元，升20.45%；中國創意控股（8368）收報0.21元，升17.98%；御佳控股（3789）收報0.104元，升14.29%；聯眾（6899）收報0.335元，升13.56%；天瑞汽車內飾（6162）收報0.124元，升12.73%；世大控股（8003）收報0.46元，升12.2%；中國數字視頻（8280）收報0.078元，升11.43%；生活概念（8056）收報0.275元，升11.34%。
下跌異動股，包括，潤歌互動（2422）收報0.63元，跌24.1%；中國金融租賃（2312）創上市新低，見0.216元，收報0.216元，跌22.86%；創陞控股（2680）收報0.28元，跌18.84%；所羅門環球控股（8133）收報0.174元，跌13%；靖洋集團（8257）收報0.113元，跌11.02%；Ｆ８企業（8347）收報0.17元，跌10.53%；正利控股（3728）收報0.108元，跌10%；恆宇集團（2448）創上市新低，見0.26元，收報0.28元，跌9.68%；創業集團控股（2221）收報0.5元，跌9.09%；久融控股（2358）收報0.021元，跌8.7%；伯明翰體育（2309）收報0.64元，跌8.57%。