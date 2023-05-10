首季半島酒店其他亞洲地區的平均可出租客房收入錄1,678元，按年反彈1.89倍，美國及歐洲錄3,441元，按年升12.6%；其他亞洲地區平均房租為3,162元，按年升24.6%，美國及歐洲錄7,197元，按年升5.3%。

集團解釋，香港半島酒店的業務迅速回升主要由於跨境旅遊恢復，旗下巴黎、比華利山及上海的業務於首季則面對較艱難的營商環境，及較為疲弱的市場需求。

集團表示，首要任務是維持財務穩健，應付倫敦半島酒店項目，當中有190間酒店客房，以及25套可供出售的半島豪華住宅公寓。集團指，項目雖有延誤及持續超支，但工程進展良好，目標今年下半年試業。集團提到，對香港主要市場的強勢復甦及亞洲其他地區業務持續回升感到鼓舞，但今年下半年審慎樂觀。

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