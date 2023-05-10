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老虎證券再出招 老虎錢罌提升保證回報

老虎證券（香港）上月推出現金管理服務老虎錢罌（Tiger Vault）後，該行再出招，謂只要將最少100美元資金存入老虎錢罌，認購指定基金，首2個月內即可享年化保證回報高達6.18%。5月30日前，新客戶在5月30日前於Tiger Trade開立老虎證券帳戶，只要存入單筆資金1萬港元或以上，並開通老虎錢罌和「自動申贖」功能，認購指定基金最少100美元，即可享前述優惠。

至於現有客戶符合以上條件以外，則要確保5月10日至30日期間，個人證券帳戶新增淨入金金額多於或等同1萬港元。新舊客戶均須登記參加老虎錢罌的「加息活動」以取得加息券。按上限最多可以認購指定基金50000美元，以首60日年化回報6.18%計算，總收益料最少可達330美元。該行透露，老虎錢罌在港落地，首批對接的博時美元貨幣基金，截至今年4月27日，該基金成立以來的回報率達3.37%。

 

老虎國際合夥人徐楊表示，「今年以來恒指表現反覆，港股投資吸引力減弱，有用戶在老虎社區表達投資心聲，認為主要市場歐、美股市出現大幅波動，又擔憂經濟可能進入衰退期，現時低風險投資較為適切，像是兼顧收益和靈活性的貨幣基金，回報與美元定存差不多，但存放時間具彈性，可以隨時隨地贖回」。

 

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