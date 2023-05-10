moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

法拉帝首季多賺42% 利潤率擴大 訂單按季增15%

法拉帝（9638）公布截至3月底止，首季純利增42%，至1860萬歐元，利潤率6.6%，較2022年第一季度的5.4%增加120個基點。

第一季度經調整EBITDA為4000萬歐元，按年增26.6%，利潤率為14.3%，較2022年第一季度的13.0%增加130個基點。大幅改善主因商業：龐大數量的累積訂單導致等候名單更長，反映更高的定價能力；策略定位：盈利能力最高的分部（例如專門定製遊艇）的份額增加；及工業：購買的經濟規模及更有效的固定成本吸收。

第一季度取得新訂單3.07億歐元，截至3月31日止累積訂單達14.96億歐元，較2022年12月31日的12.95億歐元增加約15.4%。

2023年第一季度收益為2.8億歐元，較2022年第一季度的2.56億歐元增加9.3%，由於2022年強勁的累積訂單所致。

Ferretti Group行政總裁Alberto Galassi表示，「奢侈遊艇市場的發展持續強勁，法拉帝集團再一次展示眼光及遠見，拉文納的Cantiere San Vitale船廠之重大收購得以引證，該項收購為我們未來增長策略的一項基石。集團的首個資本市場日後金融界深感興趣以及2023年第一季度的極佳財務業績，亦展示我們的穩健性，並再次確認股東及客戶對公司充滿信心乃屬明知之舉」。

其他報道

中人壽首4月原保險保費收入按年增4%

IMF第一副總裁：中國在維護全球產業鏈扮演重要角色

蘇黎世推家居保 設綠色生活獎勵

理想汽車首季收入增加96.5% 交付量增66%

阿布扎比國家石油公司：料中國石油需求今年急彈

eftpay：3月通關後電子錢包交易額、筆數按月雙位數增長

全日沽空金額132億元 比率升至13% 盈富沽空金額最多

匯控：首季三分二淨新增投資資產來自亞洲 有不少從瑞信流入