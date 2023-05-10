第一季度經調整EBITDA為4000萬歐元，按年增26.6%，利潤率為14.3%，較2022年第一季度的13.0%增加130個基點。大幅改善主因商業：龐大數量的累積訂單導致等候名單更長，反映更高的定價能力；策略定位：盈利能力最高的分部（例如專門定製遊艇）的份額增加；及工業：購買的經濟規模及更有效的固定成本吸收。

第一季度取得新訂單3.07億歐元，截至3月31日止累積訂單達14.96億歐元，較2022年12月31日的12.95億歐元增加約15.4%。

2023年第一季度收益為2.8億歐元，較2022年第一季度的2.56億歐元增加9.3%，由於2022年強勁的累積訂單所致。

Ferretti Group行政總裁Alberto Galassi表示，「奢侈遊艇市場的發展持續強勁，法拉帝集團再一次展示眼光及遠見，拉文納的Cantiere San Vitale船廠之重大收購得以引證，該項收購為我們未來增長策略的一項基石。集團的首個資本市場日後金融界深感興趣以及2023年第一季度的極佳財務業績，亦展示我們的穩健性，並再次確認股東及客戶對公司充滿信心乃屬明知之舉」。

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