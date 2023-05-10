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北方信託：料美國維持2%通脹目標   談息率下調言之過早

加息、高通脹、地緣政治衝突及美國地區銀行「爆煲」困擾環球市場。Northern Trust（北方信託）首席經濟學家Carl Tannenbaum接受媒體訪問時表示，在市場仍然預期銀行業面對壓力時，通脹會很快回落，但是美國聯邦儲備局不見得改變通脹目標2%，並料在2024年之前不會有減息之舉。他認為，雖然此前加息之速，令市場感到驚訝，但是事實上，這才是息率回歸正常化。

最近美國接連發生地區銀行危機，Carl Tannenbaum認為，包括矽谷銀行等業界危機，反映有關銀行處理危機時有不小心之嫌，該行及聯儲局方面均齊受責同時，事件反映出經社交媒體傳播下，影響存戶信心，致存款急速在48小時內大量流失。這導致當局需出異常的手段，急速全面保障存戶存款，做法有別於2008年金融海嘯時設定全面存款保障時限。現時他難言地區銀行事件是否結束，事件目前表面上已處理，但是他認為，將來有需要對存保的覆蓋程度、法規及監督等問題，均需要去逐一處理。

他還指出，早於矽這谷銀行及美國地區銀行爆發危機前，瑞信的問題早已隱現。當連串問題出現，引發銀行業界憂慮，便自然減少放貸。相對新興市場及歐洲分別有80%及60%需要依賴銀行融資而言，美國市場才為30%，加上美國的資本市場有足夠深度，銀行業界相比金融海嘯時有更強的資本，因此在種種條件支持，他期望美國的地區銀行問題不會再向外地如亞洲擴散。至於美國的商業地產很多時由中小銀行提供融資支持，幸而未觸及估值大跌，該等銀行亦著手採取措施，預先提供緩衝。近期美國兩黨在債務上限問題角力，他謂，這難免觸發市場憂慮，但是充其量拖延至在7月尾便有望得到處理。

關於市場討論去美元化，Carl Tannenbaum指出，雖然市場減少對貨幣結算的集中程度，但是美元的市場佔比仍達60%，並認為內地推動數碼人民幣做法正確，有助流通效率。不過，他認為中國市場面對老齡化，這會在當前內地住宅發展面對壓力同時，將來亦會對那些未能適應社會發展趨勢的地產項目，構成壓力。依美國的經驗，市場會增加採納科技去應對發展趨勢。暫時以他所見，內地取消一孩政策，未見促進出生率明顯提升，這或與養兒成本高昂有關。他相信，在催谷出生率、引入移民之外，科技或幫助內地保持生產力。

 

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