集團指，隨著集團對產業佈局的進一步優化以及多元化發展戰略部署的不斷推進，董事會認為建議更改公司名稱將為公司提供更適合的企業形象及戰略方向，以及將更好地反映公司做強新媒體業務的決心。

董事會相信，新企業形象非常符合集團新媒體業務的市場風格，可以使市場和股東更好的了解集團的狀況並使集團能夠抓住潛在的商業機會，促進未來發展。

根據公開資料，2022年8月，世紀睿科與北京交個朋友數碼科技簽訂5年期獨家運營合作協議，正式建立全面合作關係。自2022年11月開始，世紀睿科開始全面運營管理交個朋友旗下所有抖音賬號，並納入上市公司業績。

據天眼查最新信息顯示，北京交個朋友數碼科技有限公司已於日前發生工商變更，法人和股東均已發生改變，新任法人代表趙慧利為世紀睿科的執行董事，全資股東也變更為易匠未來科技（杭州）有限公司，據世紀睿科2022年財報，易匠未來是世紀睿科100%控股。表明世紀睿科已經完成對交個朋友的收購，交個朋友的資產也已經正式註入上市公司。

其他報道

中人壽首4月原保險保費收入按年增4%

IMF第一副總裁：中國在維護全球產業鏈扮演重要角色

蘇黎世推家居保 設綠色生活獎勵

理想汽車首季收入增加96.5% 交付量增66%

阿布扎比國家石油公司：料中國石油需求今年急彈

eftpay：3月通關後電子錢包交易額、筆數按月雙位數增長

全日沽空金額132億元 比率升至13% 盈富沽空金額最多

匯控：首季三分二淨新增投資資產來自亞洲 有不少從瑞信流入

恒指收市跌105點 見一周低 北水終止兩日流入 「中特估」降溫

香港電訊推5000M家用光纖入屋服務 及2500M頻寬升級優惠

中國長鑫存儲據報不受美國出口管制影響 正推進上海IPO

日本上財年債務增2%至1270萬億日圓 再破紀錄 料本財年再增逾一成