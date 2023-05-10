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恒地6月搞「築動你想像多媒體互動展」 大玩Web 3.0整NFT紀念品

恒基地產（0012）去年12月舉辦「築動你想像多媒體創作大賽」，成功徵集數以百計的創作，參加者來自不同背景，共有17位來自公開組和學生組的得獎者。得獎結果將於5月31日舉行的頒獎禮公布，並於6月3日至14日在中環H Queen's特設免費的公眾展覽「築動你想像多媒體互動展」。集團指，展覽將設NFT體驗區，以擴充實境(AR)技術讓公眾置身得獎作品，感受創作者所想像的城市及未來方向，並有機會製作個人專屬的NFT紀念品。

今次大賽，讓參加者以恒地歷年發展的地標建築、住宅及商業項目、周邊社區，以及該集團支持的公益慈善項目等作為創作靈感，發揮想像力。例如公開組作品中，以3D掃描及點雲(Point Cloud) 等多媒體技術創作將藝里坊ArtLane轉化為虛擬現實的沉浸式體驗；學生組作品中，有以城市變遷及社區特色為靈感，設計未來空中軌道及海上單車徑等。在6月初舉行的展覽，將為期12日，並設有四個展區，包括《Imagine Your Future -想像你未來》、《Web 3.0 創意空間》及《Immersive Space -沉浸空間》。《Web 3.0 創意空間》可供參觀者，有機會將藝術照片製作成獨一無二的NFT紀念品，珍藏在Henderson Land NFT Wallet內，大玩第三代互聯網(Web3)，供觀眾於網上分享其藝術作品。