今次大賽，讓參加者以恒地歷年發展的地標建築、住宅及商業項目、周邊社區，以及該集團支持的公益慈善項目等作為創作靈感，發揮想像力。例如公開組作品中，以3D掃描及點雲(Point Cloud) 等多媒體技術創作將藝里坊ArtLane轉化為虛擬現實的沉浸式體驗；學生組作品中，有以城市變遷及社區特色為靈感，設計未來空中軌道及海上單車徑等。在6月初舉行的展覽，將為期12日，並設有四個展區，包括《Imagine Your Future -想像你未來》、《Web 3.0 創意空間》及《Immersive Space -沉浸空間》。《Web 3.0 創意空間》可供參觀者，有機會將藝術照片製作成獨一無二的NFT紀念品，珍藏在Henderson Land NFT Wallet內，大玩第三代互聯網(Web3)，供觀眾於網上分享其藝術作品。