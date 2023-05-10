美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)去年首次獲得對中國內地和香港公司審計底稿充分的檢查權限，PCAOB剛發布了就內地畢馬威華振律師事務所和香港的普華永道會計師事務所的調查報告，主席Erica Y. Williams表示，報告顯示兩家會計師事務所的審計工作存在不可接受的缺陷率，令PCAOB工作人員認為兩家會計師事務所，未能獲得足夠的適當審計證據，來支持其對上市公司進行審計工作。
PCAOB分別就兩家會計師事務所議各自進行的四個審計工作進行調查，結果發現，在畢馬威的四個審計業務中，全部出現了部分缺陷；普華永道的四個審計業務中，有三個出現了部分缺陷。被審計的企業包括大型國有企業和敏感行業公司。
雖然發現如此高的缺陷率，但Erica Y. Williams表示，在首次進行檢查的司法管轄區發現如此高的缺陷率，其實是預料之中的，情況與其他國家出現的也相近。發現問題後，現在將會開始指令相關的公司正視及修正錯誤。
Erica Y. Williams說，根據相關法規，相關的公司有一年時間就問題進行修正，如果PCAOB仍未能滿意，將會公開相關會計師行，若發現違規行為，PCAOB的執法人員將毫不猶豫地建議實行制裁，包括施加重大罰款和禁止行為不檢的人進行未來的審計。Erica Y. Williams又稱，去年只是調查內地和香港公司工作的開始，其執法團隊會繼續進行調查，檢查人員已經開始進行2023年的現場審計工作，如果中國內地以任何方式阻礙PCAOB的訪問，PCAOB董事會將會果斷採取行動，並即時考慮發布新的決定。