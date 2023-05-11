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通脹放緩 債息降 納指創8個月高 道指跌30點

美國4月份通脹顯露放緩跡象，CPI按年升幅兩年來首次低於5%，核心通脹也略有降溫，通脹放緩為聯儲局提供暫停加息的空間，降息預期隨之升溫。其他消息方面，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，白宮和共和黨最終將就債務上限達成協議。

美債息下降，美2年期10年期債息倒掛收窄，美3個月10年期債息倒掛則擴闊。美股個別發展，道指連跌兩日見一周低，標指連升兩日，納指創8個月新高。

道瓊斯工業平均指數收跌30點，跌幅0.1%，報33531點。標普500指數收漲18點，升幅0.45%，報4137點。納斯達克綜合指數收漲126點，或1.05%，報12306點。

美國運通跌3.06%，報148.68美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累30點，而微軟升1.73%，報312.31元，貢獻道指34點。

科技股方面，蘋果收市報173.555元，升1.03%，谷歌母公司Alphabet收市報111.75元，升4.09%，亞馬遜收市報110.19元，升3.34%，Facebook收市報233.08元，跌0.12%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.39%，報463點。德國DAX指數收跌0.38%，報15896點；法國CAC 40指數跌0.49%，報7361點；英國富時100指數收跌0.3%，報7741點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.39%，報6345點。

美國2年期債息曾跌最多3.72%，是5月4日後最大跌幅，低見3.8724厘，是5月5日3.7836厘後最低。收市報3.9098厘，是5月4日後收市新低，當日報3.7903厘。

美國10年期債息曾跌最多2.59%，是5月2日後最大跌幅，低見3.4275厘，是5月8日3.42厘後最低。收市報3.4426厘，是5月5日後收市新低，當日報3.437厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至44.525基點，是5月5日後最窄。收市報47.133基點，是5月4日後收市最窄。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至184.47基點，是5月8日後最低。收市報180.355基點，是5月4日後收市最闊。連續兩日最闊，累計8.389基點，對上一次連跌2日是5月3日。

道指曾跌最多0.96%，是5月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.43%。低見33239.45點，是5月4日32937.5點後最低。收市報33531.33點，是5月4日後收市新低，當日報33127.74點。連跌3日，累計跌143.05點，對上一次連跌3日是5月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月3日。

標指曾升最多0.85%，是5月5日後最大升幅，當日升幅為2.11%。高見4154.28點，是5月2日4164.1點後最高。收市報4137.64點，是5月8日後收市新高，當日報4138.12點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月3日。

納指曾升最多1.3%，是5月5日後最大升幅，當日升幅為2.49%。高見12337.69點，是2022年8月26日12655.84點後最高。收市報12306.44點，是2022年8月25日後收市新高，當日報12639.27點。

 

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