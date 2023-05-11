個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.32%，折合報330.65元；阿里巴巴（9988）升1.23%，折合報81.18元；美團（3690）升0.42%，折合報129.54元；匯控（0005）升0.55%，折合報59.68元；建行（0939）跌0.51%，折合報5.42元。

道期現升0.059%；標期現升0.16%；納期現升0.12%。日股現升0.01%，韓股現升0.48%，澳股現跌0.05%。

VIX指數隔晚跌4.34%或0.77點，報16.94點。

紐油現升0.45%或0.32美元，報72.89美元；布油現升0.4%或0.31美元，報76.72美元；金價現升0.12%或2.54美元，報2032.63美元；LME 銅期貨隔晚跌1.35%或116.5美元，報8475美元。美國10年期債息現跌0.5%或0.0174厘，報3.4252厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快公布業績，包括，京東（9618）、汽車之家（2518）、華虹半導體（1347）、京東物流（2618）、普拉達（1913）、新秀麗（1910）、中芯國際（0981）。

普樂師集團（2486）上市，定價10.6元。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞首季虧損8130萬美元，按年收窄55%。

丘鈦科技（1478）4月手機鏡頭銷售按年減少12%。

阿里巴巴（9988）據報取消首席技術官一職，六大業務須向愛橙購買服務。

恒地（0012）6月搞「築動你想像多媒體互動展」，大玩Web 3.0整NFT紀念品。

世紀睿科（1450）擬更名為「交個朋友」，英文名改為「Be Friends Holding Limited」。

潤地（1109）4月總合同銷售金額按年增1.2倍。

龍湖（0960）4月總合同銷售金額達164.6億人幣。

法拉帝（9638）首季多賺42%，利潤率擴大，訂單按季增15%。

中人壽（2628）首4月原保險保費收入按年增4%。

理想汽車（2015）首季虧轉盈，淨利潤9.34億人幣。

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