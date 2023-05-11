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恒指高開80點 科指升1.5%升穿10天線 理想汽車升11% 普樂師潛水1%

恒指今早高開80點或0.41%，報19842點，大市成交金額19億元；國指今早高開46點或0.7%，報6729點。恒生科技指數開市報3868點，升1.5%。非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為7.5%，下跌為3.36%，無升跌為89.12%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、美團（3690）、中石化（0386）拖累大市。

藍籌33隻升，13隻下跌，30隻無升跌。百度 （9888）升2.1%，報116.9元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌1.37%，報54元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，5隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報110元，升11.11%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報12.72元，跌5.22%。

恒指續低於10天線(19913.56點)，高於250天線(19701.3點)。科指升穿10天線(3864.23點)。

宏利（0945）首季多賺7% 息0.365加元。無成交，報153.5元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）開市報138.1元，升1.84%。汽車之家（2518）無成交，報55.7元。華虹半導體（1347）開市報29.5元，升5.73%。京東物流（2618）開市報12.64元，升0.16%。普拉達（1913）開市報55元，跌0.27%。新秀麗（1910）開市報23元，跌0.22%。中芯國際（0981）開市報19.96元，升1.42%。

普樂師集團（2486）上市，定價10.6元。開市報10.4元，跌1.89%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞首季虧損8130萬美元，按年收窄55%。開市報8.04元，跌0.99%。

丘鈦科技（1478）4月手機鏡頭銷售按年減少12%。開市報3.6元，跌0.28%。

阿里巴巴（9988）據報取消首席技術官一職，六大業務須向愛橙購買服務。開市報81.8元，升2%。

恒地（0012）6月搞「築動你想像多媒體互動展」，大玩Web 3.0整NFT紀念品。無成交，報27.95元。

世紀睿科（1450）擬更名為「交個朋友」，英文名改為「Be Friends Holding Limited」。開市報2.46元，升14.95%。

潤地（1109）4月總合同銷售金額按年增1.2倍。開市報34.8元，升0.72%。

龍湖（0960）4月總合同銷售金額達164.6億人幣。開市報20.9元，升0.97%。

法拉帝（9638）首季多賺42%，利潤率擴大，訂單按季增15%。開市報22.8元，無升跌。

中人壽（2628）首4月原保險保費收入按年增4%。開市報15.08元，無升跌。

理想汽車（2015）首季虧轉盈，淨利潤9.34億人幣。開市報110元，升11.11%。

破頂股表現

破頂股包括，首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。

異動股

上升異動股，包括，世紀睿科（1450）開市報2.46元，升14.95%；理想汽車（2015）開市報110元，升11.11%；天瑞汽車內飾（6162）開市報0.14元，升10.24%；寶勝國際（3813）開市報0.77元，升10%；中國職業教育（1756）開市報0.88元，升8.64%；第一上海（0227）開市報0.144元，升6.67%。

下跌異動股，包括，國農金融投資（8120）開市報0.118元，跌6.35%；萬國數據（9698）開市報12.72元，跌5.22%；黛麗斯國際（0333）開市報0.385元，跌3.75%；３６０數科（3660）開市報66.9元，跌3.32%；LVJI TECH（1745）開市報0.66元，跌2.94%；常茂生物（0954）開市報1.03元，跌2.83%；向中國際（1871）開市報0.222元，跌2.63%；華潤醫藥（3320）開市報7.75元，跌2.39%；新東方（9901）開市報31.25元，跌2.34%。

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