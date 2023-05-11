恒指今早高開80點或0.41%，報19842點，大市成交金額19億元；國指今早高開46點或0.7%，報6729點。恒生科技指數開市報3868點，升1.5%。非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為7.5%，下跌為3.36%，無升跌為89.12%。