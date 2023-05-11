國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，4月份，市場供應總體充足，消費需求逐步恢復，CPI按月下降0.1%，按年上漲0.1%。扣除食品和能源價格的核心CPI按月由上月持平轉為上漲0.1%，按年上漲0.7%，漲幅與上月相同。PPI方面，4月份，受國際大宗商品價格波動、國內外市場需求總體偏弱及上年同期對比基數較高等因素影響，PPI按月下降0.5%，按年下降3.6%。

CPI方面，從按月看，CPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，食品價格下降1.0%，降幅比上月收窄0.4個百分點，影響CPI下降約0.19個百分點。食品中，鮮菜和鮮果大量上市，價格分別下降6.1%和0.7%；生豬產能充足，疊加消費淡季影響，豬肉價格下降3.8%，降幅比上月收窄0.4個百分點；糧食和食用油價格基本平穩。非食品價格由上月持平轉為上漲0.1%，影響CPI上漲約0.04個百分點。非食品中，小長假期間出行需求增加，交通工具租賃費、飛機票、賓館住宿和旅遊價格均有上漲，漲幅在4.6%—8.1%之間；受國際原油價格波動影響，國內汽油和柴油價格均下降1.7%；商家降價促銷，燃油小汽車、新能源小汽車和家用器具價格分別下降1.0%、0.9%和0.6%。

從按年看，CPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.6個百分點。按年漲幅回落較多，主要是上年同期對比基數較高。其中，食品價格上漲0.4%，漲幅比上月回落2.0個百分點，影響CPI上漲約0.07個百分點。食品中，禽肉類、鮮果、食用油和豬肉價格分別上漲6.7%、5.3%、4.8%和4.0%，漲幅均有回落；鮮菜價格下降13.5%，降幅擴大2.4個百分點。非食品價格上漲0.1%，漲幅回落0.2個百分點，影響CPI上漲約0.07個百分點。非食品中，服務價格上漲1.0%，漲幅擴大0.2個百分點，其中出行類服務恢復較好，飛機票、賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費價格漲幅在7.2%—28.7%之間；工業消費品價格下降1.5%，降幅擴大0.7個百分點，主要是能源價格回落較多，其中汽油和柴油價格分別下降10.6%和11.5%，降幅分別擴大4.0和4.2個百分點。

據測算，在4月份0.1%的CPI按年漲幅中，上年價格變動的翹尾影響約為0.3個百分點，比上月回落0.4個百分點；新漲價影響約為-0.2個百分點，上月為0。

PPI方面，從按月看，PPI由上月持平轉為下降0.5%。其中，生產資料價格由上月持平轉為下降0.6%；生活資料價格由上月持平轉為下降0.3%。受國際原油價格波動影響，國內石油煤炭及其他燃料加工業價格下降2.3%，化學原料和化學製品製造業價格下降1.1%。鋼材、水泥等行業供應整體充足，但需求不及預期，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.0%，水泥製造價格下降0.1%。煤炭產能繼續釋放，加之進口量仍較大，煤炭開采和洗選業價格下降4.0%。有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.2%，其中銅冶煉價格上漲0.3%，鋁冶煉價格上漲0.1%。另外，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降0.7%，汽車製造業價格下降0.2%；文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲0.9%，紡織服裝服飾業價格上漲0.1%。

從按年看，PPI下降3.6%，降幅比上月擴大1.1個百分點。按年降幅擴大，主要是由於上年同期石油、黑色金屬等行業對比基數走高，以及近期國內外需求偏弱。其中，生產資料價格下降4.7%，降幅擴大1.3個百分點；生活資料價格上漲0.4%，漲幅回落0.5個百分點。主要行業中，石油和天然氣開採業價格下降16.3%，降幅擴大0.6個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降13.6%，降幅擴大2.6個百分點；煤炭開采和洗選業價格下降9.3%，降幅擴大6.1個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降8.6%，降幅擴大0.6個百分點。另外，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降0.7%，汽車製造業價格下降1.0%；文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲4.5%，電力熱力生產和供應業價格上漲1.6%，農副食品加工業價格上漲1.1%。

據測算，在4月份3.6%的PPI按年降幅中，上年價格變動的翹尾影響約為-2.6個百分點，上月為-2.0個百分點；新漲價影響約為-1.0個百分點，上月為-0.5個百分點。

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