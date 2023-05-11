報道引述消息指，由港交所、證監會和金管局組成的工作小組，正在起草允許在颱風暴雨期間正常交易的計劃，跟進政府2月份在財政預算案提出的相關倡議。將會提供的選項中包括交易正常開放時，小型券商可以選擇推遲結算交割。

報道引述消息指，雖然在外界看來風險微乎其微，但還是計劃由港交承擔相關風險，證監會和金管局提供相應支持。提案終稿仍在討論當中，或在即將開展的公眾諮詢前調整。

報道指，港交所發言人在聲明中表示，「這項評估尚處於早期階段，無論最終方案如何，都需要在香港政府和監管機構的牽頭下由所有利益相關方和市場參與者配合」，「保障員工和客戶安全仍是我們的重要考慮因素。如有必要，我們將在適當時向市場發布進一步進展」。

證監會發言人表示，「允許惡劣天氣下正常交易的倡議整體有益於香港」，香港交易所正在評估有關安排。

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