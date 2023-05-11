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迪士尼：今年將上調無廣告Disney+訂閱費用

迪士尼（美 DIS）宣布，今年將提高無廣告Disney+的訂閱費，同時將Hulu的內容添加到Disney+ 串流媒體服務中，並將一些節目從串流媒體中完全移除。

迪士尼行政總裁艾格(Robert Iger)在季度業績電話會議上表示，該公司計劃今年稍後時間提高無廣告流媒體服務的訂閱費，以更好地反映內容產品的價值，展望未來，迪士尼將繼續改善定價模式，以獎勵用戶忠誠度，減少流失，增加付費無廣告服務的訂戶收入，並推動提供低成本廣告支持選項的訂戶增長。

艾格又指，迪士尼將在美國提供一種單一應用體驗，通過Disney+整合Hulu的內容，為廣告客戶提供更多的機會，同時為捆綁用戶提供更強大及精簡的內容，從而提高觀眾參與度，最終帶來更統一的流媒體體驗。

迪士尼財務總監麥卡錫（Christine McCarthy）表示，該公司將從流媒體平台上刪除某些內容，目前預計將計提約15億至18億美元的減值費用，但無進一步詳細說明。

 

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