據悉,周杰倫和鄭志剛私下早已認識,兩人曾合辦過藝術展。演唱會完結後,周杰倫在IG限時動態上上載鄭志剛的唱歌短片,並寫上「唉呦 原來你會唱」,而鄭志剛亦在自己IG上載片段,並寫上「Thank you for the amazing experience」。

鄭志剛一向致力推動文代藝術創作,過去曾與不少藝人合作。早前韓國女團BLACKPINK在亞洲國際博覽館開演唱會,鄭志剛亦現身支持,並在IG上載與BLACKPINK的合照,令不少粉絲相當羨慕。

其他報道

華虹半導體首季多賺47% 按季降4.3% 料第二季收入與首季持平

玻利維亞:對國際貿易用人民幣持開放態度 料拉美區內成趨勢

瑞銀對瑞信業務進行風險評估 對亞洲部分貸款組合的質量感擔憂

恒指半日跌40點 科指升0.8% 北水流出倍增 普樂師潛水24%

Layoffs.fyi:今年迄今逾19.2萬名科技業員工被裁 人數超去年

據報四大內銀協定存款及通知存款自律上限下調30點子

迪士尼第二季收入增逾一成 符預期

滬深三大指數半日個別發展 滬指以近半日低位收市

中美國防部長會晤可能性據報很小

維權投資者Icahn公司遭政府調查

1個月HIBOR連升16日 隔夜息升至近16年高 港美息差收窄

日經:兩日本壽險公司計劃減持美國國債