IMF表示，中國經濟正在復蘇，印度增長亦見韌性，兩國為亞洲經濟提供主要動力，料亞洲其他經濟體增長今年觸底回升，與其他地區一致。

IMF提出，亞太經濟前景面臨下行風險，原因包括全球和地區價格壓力可能更具粘性，市場對貨幣政策方向的預期與主要央行的政策溝通出現偏離，全球金融市場發生進一步動盪，中國經濟增長在中期放緩，對亞洲地區產生不利的溢出效應，以及地緣經濟割裂加深。

IMF指，今年各國貨幣政策收緊，俄烏戰爭繼續拖累經濟活動，導致全球增長放緩，通脹壓力持續存在，歐美銀行受困，令本已複雜的全球經濟形勢帶來了更多不確定性。

IMF呼籲各國應保持貨幣政策緊縮，直到通脹回落至目標內，但中國和日本是例外，因其產出低於潛在水平，通脹預期仍然溫和。IMF又稱，除非金融市場壓力加劇，否則央行應將貨幣政策目標與金融穩定目標分開，利用現有工具化解金融穩定風險，以便繼續收緊政策，應對通脹壓力。