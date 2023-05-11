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恒指收市跌18點 科指逆市升1.3% 普樂師潛水跌24% 北水轉流入

內地居民消費價格升幅放緩至接近零，顯示經濟復蘇仍不均衡，上證綜指三日連跌，中國銀行等「中」字股繼續拖累股指表現。美期、歐股上升，美債短升長跌，恒指曾跌穿250天線，尾市跌幅收窄。

恒指今早高開80點，高位升92點，午後跌幅擴大至跌194點，全日高低波幅287點。通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為25.89%，下跌為33.78%，無升跌為40.32%。

恒指收市跌18點或0.09%，報19743點，大市成交金額970億元，較上日減少1.73%，是5月3日662.46億元成交後最少；國指升11點或0.18%，報6695點。恒生科技指數收報3862點，升1.34%。

藍籌股成交金額426.14億元，佔大市成交43.93%；科指成份股成交金額228.15億元，佔大市成交23.52%；國指成份股成交金額379.54億元，佔大市成交39.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.45%，至107.73億元，佔大市成交11.09%。牛熊證成交金額50.79億元，增加15.47%；窩輪成交金額56.93億元，增加2.87%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、工行（1398）拖累大市。阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌21隻升，52隻下跌，3隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.05%，收報82.65元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌3.41%，收報7.37元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報115.9元，升17.07%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報12.32元，跌8.2%。

恒指曾跌穿250天線(19700.9點)，收市重回其上，續低於10天線(19903.65點)。科指10天線(3863.62點)失而復得。

北水南下合計淨流入21.05億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入0.29億元人民幣，較上日減少99.47%，連續第5日流入，累計流入92.67億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.98%，是5月9日後最大跌幅，低見19567.62點，是5月3日19538.72點後最低。今日收市報19743.79點，是5月3日後收市新低，當日報19699.16點。連跌3日，累計跌553.24點，對上一次連跌3日是4月25日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月25日。

科指曾升最多1.97%，是5月5日後最大升幅，高見3886.91點，是5月9日3916.91點後最高。今日收市報3862.85點，是5月8日後收市新高，當日報3914.34點。連升2日，累計升64.15點，對上一次連升2日是5月5日。

國指曾升最多0.83%，是5月8日後最大升幅，高見6738.59點，是5月10日6744.26點後最高。收市報6695.11點，是5月9日後收市新高，當日報6735.13點。

「中特估」回軟，建行（0939）收報5.44元，跌0.18%；工商銀行（1398）收報4.42元，跌1.12%；中國銀行（3988）收報3.27元，無升跌；中國銀河（6881）收報4.73元，跌1.87%；中移動（0941）收報67.1元，跌0.81%；中國平安（2318）收報57.65元，跌0.09%。

午後消息股表現

中汽協：4月汽車銷量按年增82% 按月跌11% 新能源車倍增。比亞迪（1211）收報246.2元，升1.15%。

華虹半導體（1347）首季多賺47% 按季降4.3% 料第二季收入與首季持平。收報27.95元，升0.18%。

今早及隔晚消息股表現

港交所（0388）據報準備提議允許在颱風期間正常交易。收報312.4元，跌0.13%。

宏利（0945）首季多賺7% 息0.365加元。收報151.6元，跌1.24%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）收報135元，跌0.44%。汽車之家（2518）收報54.25元，跌2.6%。京東物流（2618）收報12.48元，跌1.11%。普拉達（1913）收報55.05元，跌0.18%。新秀麗（1910）收報23.15元，升0.43%。中芯國際（0981）收報20.15元，升2.39%。

普樂師集團（2486）上市，定價10.6元。收報7.99元，跌24.62%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞首季虧損8130萬美元，按年收窄55%。收報7.98元，跌1.72%。

丘鈦科技（1478）4月手機鏡頭銷售按年減少12%。收報3.63元，升0.55%。

阿里巴巴（9988）據報取消首席技術官一職，六大業務須向愛橙購買服務。收報82.65元，升3.05%。

恒地（0012）6月搞「築動你想像多媒體互動展」，大玩Web 3.0整NFT紀念品。收報27.65元，跌1.07%。

世紀睿科（1450）擬更名為「交個朋友」，英文名改為「Be Friends Holding Limited」。收報2.29元，升7.01%。

潤地（1109）4月總合同銷售金額按年增1.2倍。收報34.35元，跌0.58%。

龍湖（0960）4月總合同銷售金額達164.6億人幣。收報20.1元，跌2.9%。

法拉帝（9638）首季多賺42%，利潤率擴大，訂單按季增15%。收報22.8元，無升跌。

中人壽（2628）首4月原保險保費收入按年增4%。收報15.08元，無升跌。

理想汽車（2015）首季虧轉盈，淨利潤9.34億人幣。收報115.9元，升17.07%。曾升最多17.47%，是2022年11月4日後最大升幅。今曾高見116.3元，是2022年8月31日118.2元後最高。收市報115.9元，是2022年8月29日後收市新高，當日報117元。連升2日，累計升19.85元，對上一次連升2日是5月5日。

破頂股表現

破頂股包括，MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見51.4元，收報50.45元，跌0.98%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1064.15元，收報1064元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1066.55元，收報1066.55元，升0%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見525.4元，收報525.4元，升0.01%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見15.3元，收報15.3元，升0.66%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83122）創上市新高，見160.7元，收報160.7元，升0.03%；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.36元，收報1.24元，跌3.13%；聯眾（6899）創52周高，見0.4元，收報0.35元，跌10.26%；迪生創建（0113）創52周高，見4.35元，收報4.32元，跌0.69%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.65元，收報4.65元，升2.42%；白雲山（0874）創52周高，見27元，收報26元，跌2.8%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；華潤電力（0836）創52周高，見18.92元，收報18.8元，升3.41%；達力集團（0029）創52周高，見11.66元，收報11.66元，升9.79%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.125元，收報0.121元，升0.83%。

破底股方面

33隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.46元，收報1.5元，跌1.32%；毅德國際（1396）低見0.6元，收報0.62元，跌10.14%；金奧國際（0009）低見0.014元，收報0.014元，跌17.65%；信能低碳（0145）低見0.047元，收報0.048元，跌2.04%；亨泰（0197）低見0.041元，收報0.041元，跌2.38%；ＧＢＡ集團（0261）低見0.031元，收報0.038元，跌9.52%；高山企業（0616）低見0.016元，收報0.017元，無升跌；鼎石資本（0804）低見0.27元，收報0.27元，跌1.82%；恒盛地產（0845）低見0.061元，收報0.065元，跌5.8%；環能國際（1102）低見0.056元，收報0.061元，無升跌。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，大生地產（0089）低見3.52元，收報3.67元，跌1.34%；金輝集團（0137）低見0.79元，收報0.8元，跌11.11%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.86元，收報0.86元，跌2.27%；博富臨置業（0225）低見8.3元，收報8.3元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.236元，收報0.236元，跌0.84%；東建國際（0329）低見0.66元，收報0.67元，跌4.29%；思捷環球（0330）低見0.61元，收報0.61元，跌1.61%；豐盛控股（0607）低見0.088元，收報0.089元，跌2.2%；中國核能科技（0611）低見0.395元，收報0.41元，跌1.2%。

異動股

上升異動股，包括，FUTURE BRIGHT（0703）收報0.238元，升38.37%；脈資資源（8186）收報0.35元，升27.27%；神通機器人教育（8206）收報0.043元，升22.86%；生活概念（8056）收報0.33元，升22.22%；寶勝國際（3813）收報0.85元，升21.43%；威高國際（1173）收報0.064元，升20.75%；上諭集團（1633）收報0.137元，升19.13%；天瑞汽車內飾（6162）創52周高，見0.178元，收報0.15元，升18.11%；名仕快相（8483）收報0.079元，升17.91%；秀商時代控股（1849）收報0.33元，升17.86%。

下跌異動股，包括，世紀集團國際（2113）創上市新低，見0.083元，收報0.091元，跌30%；中國油氣控股（0702）收報0.121元，跌27.54%；百德國際（2668）見52周低0.039元，收報0.04元，跌25.93%；普樂師集團（2486）曾跌最多35.85%，收報7.99元，跌24.62%；邁博藥業（2181）收報0.59元，跌21.33%；中國數字視頻（8280）收報0.061元，跌20.78%；進階發展（1667）創52周高，見0.4元，收報0.3元，跌18.92%；安域亞洲（0645）平上市低位0.19元，收報0.193元，跌18.91%；金奧國際（0009）創上市新低，見0.014元，收報0.014元，跌17.65%；國茂控股（8428）收報0.41元，跌17.17%。

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