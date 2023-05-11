京東（9618）公布首季業績，股東淨利潤62.61億元人民幣(下同)，去年同期蝕29.91億元，勝預期，每股基本盈利1.99元。根據非美國通用會計準則，淨利潤75.91億元，按年增加88.3%。每股美國存託股攤薄收益3.93元，非美國通用會計準則下每股美國存託股攤薄收益4.76元。
期內，收入錄得2,430億元，按年增加1.4%；服務收入為474億元，按季增加34.5%。
季內，經營利潤為64億元（下同），按年增加1.6倍，非美國通用會計準則下經營利潤為79億元，按年增加68.09%。非美國通用會計準則下EBITDA 按年增加56.6%。
京東同時宣布，現任首席財務官許冉將接替徐雷擔任集團首席執行官兼執行董事。徐雷生因個人原因將退任首席執行官兼執行董事職務。京東物流現任首席財務官單甦將擔任集團首席財務官。
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