期內，收入錄得2,430億元，按年增加1.4%；服務收入為474億元，按季增加34.5%。

季內，經營利潤為64億元（下同），按年增加1.6倍，非美國通用會計準則下經營利潤為79億元，按年增加68.09%。非美國通用會計準則下EBITDA 按年增加56.6%。

京東同時宣布，現任首席財務官許冉將接替徐雷擔任集團首席執行官兼執行董事。徐雷生因個人原因將退任首席執行官兼執行董事職務。京東物流現任首席財務官單甦將擔任集團首席財務官。

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